Meg akarom mutatni az életvidám Mazsit, aki régen voltam!

Mazsi szombat este ismét táncparkettre lép, ahol szeretné egy új arcát megmutatni a közönségnek. A fiatal anyuka mögött már most rengeteg próba és gyakorlás van, így reméli, hogy a Dancing With The Stars versenyében táncos partnerével, Bonyhádi Ferenccel sikerül egy hibátlan produkciót bemutatniuk. A második fordulóban jive-ot táncolnak, ami egy bolondos, ”fékevesztett swing” műfaj, és mint ilyen, megkívánja a táncolótól, hogy vidám legyen.

Hogy Mazsinak mennyire esik nehezére jókedvűnek lenni, arról így beszélt a Borsnak:

– Sok-sok gyakorláson vagyunk túl Ferivel, aki fantasztikus táncpartner és pszichológus is egyben – mondta Mazsi. – Mindig a legjobb pillanatban billent ki, ha véletlenül elkalandoznak a gondolataim és épp nem vagyok jókedvű. Emiatt nem győzök elég hálás lenni neki.

Fél évvel ezelőtt Mazsi még biztosan nem gondolta, hogy az év végére képes lesz ilyen pozitívan gondolkodni.

Berki Krisztián 2020. május hatodikán, váratlanul hunyt el. Mazsi egyik pillanatról a másikra maradt egyedül az akkor alig fél éves kislányukkal, tervek, célok és elképzelések nélkül… Nem tudta mi lesz velük.

Berki Krisztián váratlanul hunyt el Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Augusztusban, a születésnapján így írt az akkori érzéseiről:

– Az idei születésnapom más, mint az eddigi. Épp megéltem, hogy jobb már nem is lehet, és egy másodperc alatt veszítettem el mindazt, amit tökéletesnek véltem. Szomorú a mai nap. Szomorú, mert valami egészen más szakasza indul el, mint amit képzeltem a 30. születésnapomon. Vannak dolgok, amikre még nincsenek szavaim, de azt tudom, hogy erősebb lettem hitben és lélekben. Pedig minden összeomlott. Ez az Élet. Van egy terv, egy cél, egy álom, és közbelép az Élet, és egy tollvonással írja át az egészet. És hirtelen egy teljesen más történetben kell megállnod a helyedet. Nehéz, és még hosszú ideig fájni fog, úgy érzem.

A fiatal édesanya élete az ősz elején vett pozitív fordulatot, újra kedvét lelte a munkában, a társasági életben, és lehetőséget kapott a TV2-től is, hogy szerepeljen a Dancing With The Stars műsorában. Bár rengeteg kritikát kapott az internet népétől mondván, hogy egy özvegyasszony ne táncoljon, ő mégis belevágott, mert úgy érezte, hogy a tánc terápia lesz számára. És milyen igaza volt….

– A próbákon jól haladunk, a jive szerintem egy lendületes produkció lesz, ahol, ha minden sikerül, meg tudom mutatni azt az életvidám Mazsit, aki egyszer voltam…