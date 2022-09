Kiderült, miért volt féltékeny Tóth Gabi Krausz Gáborra

Tóth Gabi imádja gyermekét, de mint mindenki, a nevelésben ő is elbizonytalanodik időnként, még akkor is, ha egyébként bízik az ösztöneiben. Az énekesnő blogján számolt be arról, miként éli meg azt, hogy Krausz Gáborral a kislányuknak egyre szorosabb a kapcsolata.

– A Covid alatt fordult elő, hogy teljesen egymásra voltak utalva Hannival, és nagyon összekapcsolódtak. Eddig is megvolt részéről a szerelem a lányunk iránt, de abban a pár napban történt valami, és ez a valami azóta tart – írta le Gabi az előzményeket, majd hozzátette, hogy nagy boldogsággal tölti el, hogy „nincs világvége” akkor sem, ha anyaként nincs otthon. Azonban Gabiban megszólalt valami féltékenységjelző, azzal együtt, hogy nagyon boldog, ha a családjára tekint.

Gabi szerint Gáborban most kialakult az apai ösztön Fotó: Boldog Ati

Az énekesnő számára aztán a sors adta meg a választ: egy váratlan gyerekbetegséget ugyanis férje előbb megérzett, mint Gabi. Egyik nagymama vigyázott a kislányra, mikor Krausz felriadt éjjel, hogy baj van. Meggyőzte magát, hogy biztosan csak álmodott, de később kiderült: magas lázzal feküdt Hannika a nagyszülőknél.

Mi ez, ha nem apai ösztön? Egy olyan erős lelki kötődés, amit eddig inkább én éreztem. A férfiaknál ez általában később jön el

– írta bejegyzésében Gabi, hozzátéve: ezzel el is engedte a folytonos aggódást, hogy minden rendben van-e, amikor ő nincs jelen. Férje megnyugtató jelenléte az énekesnőnek is teljes biztonságot jelent mostantól.