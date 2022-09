Őrülten cuki fotó, így játszik kislányával Krausz Gábor

Egészen elképesztő fotókat tett közzé közösségi oldalán Krausz Gábor: kislánya, Hannaróza Mária, vagy ahogy ő nevezi, Marika, kedvet kapott a Séfek séfe hétfői adásának tortás feladatát látva, és maga is elkezdett "édességtornyokat" gyártani, de persze nem lisztből és tojásból, hanem gyurmából. Láthatóan apukája is benne volt a kreatívkodásban, amivel Gábor a követőit is teljesen lenyűgözte.