A TV2 sztárjának vallomása: Sokszor elvetéltem

Sebestyén Katja harmadik gyermeke februárban született meg. A kis Patrícia világra jöttét követően a szülei tudták, hogy szeretnének még egy közös babát, ám Katja bizonyos feltéteket és időhatárt szabott a gyermekvállalást illetően.

A Sztárban Sztár leszek! egykori versenyzője imád futócipőt húzni, és szívesen rója kocogva a köröket. Ennek részben az az oka, hogy szeretne fogyni, korábban örömmel mesélte a Borsnak, hogy 30 kilótól szabadult meg. Ám a súlyvesztésnek célja is van: ez a feltétele annak, hogy párjával, Petivel vállalhassanak még egy közös babát. A kis Patrícia is valóságos csoda, hiszen a fogantatása előtt azt jósolták Katjának az orvosok, hogy nem eshet teherbe. Ő viszont a szíve mélyén érezte, hogy életmódváltással sikerülhet. A negyedik babára készülve is ez motiválja, azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ha decemberig sikerül lefogynia, akkor jöhet a baba.

– Nem diétázok, csak sportolok, viszont fogamzásgátlót szedek, ami hízást okoz. Azt veszem észre, hogy amit leadok a futással, az vissza is jön – kezdte az énekesnő a Borsnak, azzal folytatva: ennek fényében sem változtak a babavállalással kapcsolatos terveik.

– A tervek még mindig megvannak, a házasság is rendben van, de a súlyom stagnál. 140 kilóval indultam, 40-nel kevesebb vagyok és 90 alá szeretnék menni. Egyébként ez lehetséges, mert most, hogy a gyerekek suliba járnak és nem főzök már olyan sokat, talán nem is eszek majd annyit. Mivel nagyon szeretnék még gyereket, a karácsonyi nasik után elkezdek diétázni, ami kiegészíti majd a futást. Akkor már nem fogok fogamzásgátlót szedni és talán kitolom a határidőt kora tavaszig – mondta Katja.

A súlyfelesleggel küzdők olykor kikérik egy dietetikus tanácsát, aki megfelelő étrendet állít össze, hogy segítse a fogyást. Katja mostanáig még nem kért segítséget, mert úgy gondolja, nem ez áll a háttérben.

– Én egyelőre nem fordultam még szakemberhez, mert eddig nem jött szóba a diéta. Úgy érzem, nem eszem olyan sokat, nekem a sok anyagcserezavar hátterében a hormonzavar állt, amit az előző elrontott házasság, a stresszes élet okozott.

Sokszor elvetéltem a húszas éveimben, amik tönkretették a szervezetemet, a kilók akkoriban jöttek fel rám.

Abban a pillanatban, ahogy jó házasságba kerültem, szinte olvadtak le rólam a kilók – magyarázta, hozzátéve: mindent megtesz azért, hogy a kis Patríciának a közeljövőben legyen egy kistestvére.