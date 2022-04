30 kilótól szabadult meg a szülés óta Sebestyén Katja

Sebestyén Katja évek óta a futás szerelmese. Annyira közel áll a szívéhez ez a mozgásforma és a lábbelik, hogy egy ilyen darabban mondta ki a boldogító igent.

– Én futócipőben mentem férjhez!

Nem azért, mert nem tudtam magassarkúba bújni. Egyrészt szeretem, másrészt pedig fontos szerepet játszik a Petivel való kapcsolatomban – kezdte a Borsnak az énekesnő, akit szerelme több cipővel is megajándékozott már, jelenleg 12 pár sorakozik nála.

Az énekesnő két hónappal ezelőtt adott életet harmadik gyermekének, akit mondhatni a futásnak köszönhet. A kis Patrícia igazi csoda, ugyanis Katjával korábban közölték az orvosok, hogy nagy valószínűséggel nem eshet teherbe. A szíve mélyén érezte, életmódváltással orvosolhatja a kialakult helyzetet. Elkezdett rendszeresen futni, megszabadult súlyfeleslegétől és 2021 tavaszán áldott állapotba került.

Tornacipőben ment férjhez Katja, aki újabb gyermeket szeretne Petitől Fotó: Saját

A várandóssága alatt sem mondott le a rendszeres testmozgásról, s mivel egy idő után a futást már nem javasolták neki, a gyors gyaloglásra váltott. Katjának már nagyon hiányzott a kocogás, örömmel mesélte, hogy nemrégiben újra futócipőt húzott és rótta a köröket. Minden adandó alkalmat megragad, hogy mozogjon, a kislányával való séták közben is gyors tempóra vált.

– Nagyon szeretek babakocsival futni, bár ami van, az nem igazán alkalmas erre, de így is megoldom. Szerencsére nemsokára lesz egy olyan járgányunk, amit kifejezetten erre találtak ki. A napokban ünnepeltem a 40. szülinapomat, a páromtól futócipőt kaptam, amit nemrég felavattam – mesélte vidáman Katja, aki két hónap leforgása alatt közel 30 kilótól szabadult meg.

– Ennek nagy része a vizesedésnek tudható be, úgy 20 kiló ment le a szülés utáni első hetekben – mondta Katja, s elárulta, mi motiválja a fogyásban.

– Szeretnék Petitől egy második gyereket, de ahogy Patríciánál, most is az kell, hogy fogyjak.

A páromnak azt mondtam, ha decemberig elérem a kitűzött célt, akkor jöhet a baba. Ha nem, akkor nem erőltetjük a dolgot, szeretném felnevelni a gyerekeimet és az unokákat is jó volna látni… – fűzte hozzá Katja.