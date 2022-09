Rettegnek Polgár Tündéék, a házuk is veszélybe került a hurrikán miatt

A napokban csapott le Florida partvidékére a 4-es erősségű Ian hurrikán. Rengeteg települést és a környező szigeteket is evakuáltak a hatóságok, a hatalmas esőzések és árvizek miatt. Polgár Tündéék is rendszeresen utaznak Floridába, ahol már több természeti katasztrófát is átvészeltek.

Már éltünk át hurrikánt mi is, de az gyengébb volt, mint a mostani. Nem lehet leírni, hogy milyen érzés, amikor ott vagy. Mindig azt mondják az ott élők, hogy a viharszeme az csendes. A viharközepén napsütés, és nyugalom van, az Ian-nél nincs ilyen. A hurrikán utáni árvíz is nagy károkat tud okozni a óriási széllökések mellett. Láttuk mi is, amikor a móló alatt csak a szárazföld volt, annyira elszívta a vizet a vihar

– mesélte tapasztalatait a luxusfeleség.

A Polgár család jelenleg semmit nem tud a partokhoz közeli szigeten lévő házukról, a szigetet már két nappal ezelőtt teljesen kiürítették. Szerkezetileg biztosak benne, hogy ép, de nem tudják, milyen egyéb károkat okozhatott a vihar.

A szigeten lévőket már két napja evakuálták, így nem tudunk semmit az ottani állapotokról. Az időeltolódás miatt majd csak később tudunk beszélni a barátainkkal, hogy mi a helyzet odakint. Hurrikán idején veszélyesség szerint több területre osztják a helyeket. Az A. zónából például kötelező elmenni, ha kell, a rendőrök viszik el az embereket, a saját érdekükben

– mesélte Tünde. – Abban bízom, hogy az ott élőkkel nem történik semmi. Ilyen erős hurrikán utoljára azt hiszem az 1900-as évek elején volt. Egyszer volt olyan, amikor egy ilyen vihar után mentünk ki. Félelmetes volt látni, hogy az autópályán elhajlította a lámpaoszlopokat, hajók hevertek messze a parttól, amit az óriási széllökések felkaptak és könnyedén odébb hajítottak – emlékezett vissza.

A külföldi híradásokból látni, hogy vannak városok is, ahol az autók és a házak az első emeletig víz alatt vannak.