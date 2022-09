Nem sikerült javítani TNT Inti állapotán, megszólalt a zenész

Szívelégtelenség és szívritmuszavar diagnózissal vették fel a fekvőbetegek közé Intit szeptember elején. A zenész gyermekkora óta küzd szívproblémával, ám az állapota hirtelen leromlott. Kicsin múlt a nagyobb tragédia, Inti párjának, Sáfrány Emesének köszönheti, hogy megmenekült, ugyanis az ő unszolására ment orvoshoz. A zenész azóta már jobban van, de a szíve még nem ver jó ritmusban, ezt pedig a sokkolással sem tudták korrigálni.

Azért volt szükséges ez az eljárás, mert sajnos még mindig nem jó ritmusban ver a szíve. Először elaltatták, majd sokkolták a szívét, mintha újraélesztenék. Viszont sajnos ez most nem sikerült, így az eljárást később fogják megismételni, addig tovább kezelik a gyógyszerekkel

– idézi Emese szavait a Blikktől a Life.

– Igaz, ez most nem sikerült, de a gyógyszereknek hála, már teljesen jól vagyok fizikailag. Később meg fogjuk ismételni ezt az eljárást, aztán nemsokára ICD-t fognak beültetni a szívemhez, ami egy beültethető kardioverter-defibrillátor. Ez az eszköz fogja szabályozni a szívritmusomat, és arra is képes, hogy újraindítsa a szívem, ha esetleg leállna. Emellett persze a gyógyszereimet is folyamatosan szednem kell majd - mondta a Blikknek Inti, aki nagyon várja már, hogy kijöhessen a kórházból. - Előfordulhat, hogy a hét második felében kiengednek, de ez még nem biztos. Viszont ha ez megtörténik, akkor is vissza kell járnom a kórházba, hogy a gyógyszereimet beállítsák az orvosok, de legalább már otthon aludhatok – árulta el Inti.