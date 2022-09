Friss hírek érkeztek Sáfrány Emese kórházba került szerelméről, TNT Intiről

A múlt hét végén, a TNT zenekar közösségi oldalán jelent meg a hír, hogy Inti nem tud színpadra állni Dobrády Ákossal. Az énekesnek ugyanis kiújul gyerekkori szívbetegsége, így be kellett feküdni a kórházba. A Bors megkereste Intit, aki elmondta, nagy szerencse, hogy hallgatott kedvese, Emese tanácsára és orvoshoz fordult.

– Azt vettem észre, hogy nehezen kapok levegőt. Az elmúlt hetekben egyre fáradékonyabb voltam. Megesett, hogy 10 méter után meg kellett állnom pihenni, mert kifulladtam, de nem gondoltam volna, hogy nagy a baj. Azt persze tudtam, hogy gyerekkorom óta szívritmuszavarom van. Mivel semmilyen problémám eddig nem volt, eddig nem derült ki, hogy felerősödött a szívbetegségem, csak most az orvosnál, amikor közölték velem: szívelégtelenségem van – kezdte lapunknak a zenész, aki párja, Sáfrány Emese unszolására ment el az orvosához.

– Emese rágta a fülemet, hogy nem normális, ha ilyen hamar elfáradok, és menjek vele kivizsgálásra. A doki egyből azt mondta, hogy be kell feküdnöm a kórházba, ha kell mentőt hív rám. Ekkor már én sem ellenkeztem. A kórházban a kardiológus megállapította, hogy a tüdőm is bevizesedett, ez is közre játszhatott az állapotom romlásában, sőt életveszélyes állapotba is kerülhettem volna. Ha Emese nem nyüstölt, lehet, hogy másképpen alakulnak a dolgok. Neki köszönhetem, hogy itt vagyok! Azt is elmondták, hogy sokkal rosszabb vége is lehetett volna, ha még a hétvégi három fellépést is bevállalom – jelentette ki határozottan Inti, akire még több vizsgálat vár.

– A kórházban szívkatéterezést hajtottak rajtam végre, szerdán pedig megnézik, nem alakult-e ki a szívemben vérrög. Ha azt se találnak, akkor gyógyszerrel folytatódik a kezelés. Ezeket a pirulákat az életem végéig szednem kell, de még mindig jobb, mintha elhanyagolnám a problémát – avatott be minket a történtekbe a TNT zenésze, aki a tervek szerint a teljeskörű kivizsgálást követően, körülbelül két hét múlva haza mehet a kórházból.

– Szükség lesz az életmódváltásra. Körülbelül két hónapja a cigit is letettem már, de tudom, hogy komolyabb változásokat kell tennem az egészségem érdekében. Nem ugrálhatok már annyit a színpadon bármennyire is szeretnék. Lassabban és nyugodtabban kell éljek, valószínű az étrendemen is változtatnom kell. A többit majd az orvosok úgy is elmondják, ha végre haza mehetek. De most már sokkal komolyabban veszem ennek a betegségnek a megelőzését – komolyodott el Inti hangja, aki megnyugtatta a rajongóit, hogy igyekszik minél hamarabb visszatérni a színpadra, ám most a gyógyulásra szeretne koncentrálni.