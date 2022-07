Megszólalt harmadik agyvérzése után a magyar mulatós sztár: „Szeretném magam mögött hagyni és elfelejteni a történteket"

Sláger Tibó április végén, három hónap kihagyás után tért vissza a színpadra. A dalszerző-énekes február 18-án kapott agyvérzést, kórházba került. Hosszú volt a gyógyulás, de úgy érzi, a nehezén már túl van.

Most már bátran ki merem jelenteni, sokkal jobban vagyok, és lassan visszatérek a régi önmagamhoz. Érzem, hogy a történtek hatására sokkal megfontoltabb, körültekintőbb, óvatosabb és talán bölcsebb is lettem. Még néhány hét és magam mögött hagyhatom az elmúlt hónapok kellemetlen eseményeit, és már újult erővel, sok-sok remek ötlettel folytatom az utam – kezdte érdeklődésünkre.

Tibó élete a zene és nem utolsósorban a közönsége. A rehabilitációja alatt is az a gondolat segítette a gyógyulásban, hogy mielőbb visszatérhessen a színpadra.

– Hosszú időszak volt számomra, amíg kiestem a munkából. De Hála Istennek ez mit sem számított a közönségnek. Nagyon kellemes élmény volt számomra, amikor Baja mellett egy kis tóparti rendezvényre kaptam meghívást, és amikor mentem a színpad felé, azt vettem észre, az emberek felállnak és tapsolnak nekem. Fantasztikus élmény volt számomra, elszorult a szívem és a meghatódottságtól könnyek szöktem a szemembe. Felemelő érzés volt, és az jutott eszembe, mennyire szerencsés vagyok ezekért a pillanatokért, és hogy sikerült visszatérnem. Érdemes élni! – mondta meghatódva.

Csak a jövőre koncentrál, a rossz emlékeket maga mögött hagyja. Fotó: Bors

Az énekes most már csak előre szeretne nézni, és onnan folytatni, ahol a betegsége előtt abbahagyta.

– Már túl vagyok a nehezén, 98 százalékban meggyógyultam. Szeretném magam mögött hagyni és elfelejteni a történteket, mint egy rossz emléket. Már csak a jóval, a pozitív dolgokkal akarok foglalkozni, és mindent át kell értékelnem, és csak arra koncentrálni, ami hajtja és előbbre viszi az embert – jelentette ki. Ezt bizonyítja az is, hogy tele van felkérésekkel, örömmel újságolta, a következő hetekben még külföldön is találkozhatnak vele rajongói.

– Változni, változtatni szerettem volna a „tempómon”, ez többé kevésbé sikerült. Meglepő módon nagyon sok felkérést kaptam és kapok a mai napig is, így a nyaram nagy része munkával telik. Természetesen próbáljuk a kellemeset a hasznossal összekötni, a hónap végén egy hétre Erdélybe utazunk. Mindig szerettem oda járni, olyan, mintha otthonról ott is haza érkeznék. Gyönyörű a táj, és az emberek is csodálatosak. Három napon át Sláger Tibó dalaitól lesz hangos Kilény, Illyefalva és Bardóc – mondta.