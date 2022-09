Kovács Kati ultimátumot adott: Ha nem ő nyer, leteszem a lantot!

Ki gondolná, hogy az énekeslegenda Kovács Kati is nagy rajongója a Szárban sztár leszek! műsorának? Az énekesnő a Borsnak elmesélte, hogy az egyik versenyző különösen közel került szívéhez nem csak énekhangjával, de származása miatt is is. Ő nem más, mint a kubai Yulaysi Miranda Ferrer, aki 8 hónapos terhesen érkezett a válogatóra.

"Ha nem ő nyeri a versenyt, leteszem a lantot" Fotó: Facebook

– Óriási tehetség az a kislány. Szép, tiszta hangja van és a kiállása is lenyűgöző. Ha nem ő nyeri a versenyt, leteszem a lantot – jelentette ki viccesen az énekesnő, aki elmesélte: nem pusztán a szép énekhang miatt rajong a „kubai kislányért”.

– Voltam én is Kubában. Egy hónapig turnéztam ott. Először kimentünk egy magyar kulturális küldöttséggel, énekeltem egy-két dalt és mondták, hogy menjek vissza. Egy hónapon keresztül maradtam ott koncertezni. Főként a kubai temperamentumnak megfelelően rockot játszottunk. Tény, hogy ők sokkal többet értettek a zenéhez, mint mi, de nekik a mi műfajunk újdonság volt. Hatalmas élmény volt. Amikor meghallottam, hogy ő kubai, egyszerűen megdobbant a szívem. Sok szerencsét kívánok neki és sok boldogságot az újszülött kisbabájához – tette hozzá az énekesnő.