Megmutatta kisbabáját a Sztárban sztár leszek! versenyzője

Yuli, a kubai zenész családból származó gyönyörű énekesnő vasárnap este szó szerint megríkatta a Sztárban sztár leszek! mestereit. Nem csak tökéletes előadásával, de állapotával is nagy hatást gyakorolt rájuk, hiszen mindenórás kismamaként igyekezett megmérettetni magát. Sikerrel járt, Majka csapatával tovább menetel, hogy bekerüljön az élő showba.

Yuli az adásban elmondta, egy hét múlva születhet meg a magyar hegedűművésszel közös gyermekük. Mivel a válogató még a nyár elején lett rögzítve, így megkerestük az édesanyát, aki a Borsnak elmondta, egy csodás kislányt hozott a világra.

„Kislányunk született júniusban. A szüléssel minden rendben volt, a lányunk a Miel-Mária nevet kapta. Spanyolul a Miel mézet jelent”

- kezdte Yuli, aki még több részletet elárult a csöppségről.

„Nagyon szerencsések vagyunk, mert Miel nem sír, csak ha éhes, ha fáj a hasa és már most imádja a zenét. Sokat énekelek neki, az apukája hegedül, ő pedig dúdolgat, alig három hónaposan” – mosolygott a fiatal anyuka, aki nagyon szeretne bekerülni az élő showba, így párjával mindent előre megbeszéltek.

„Ha bekerülnék a műsorba, akkor sem esnénk kétségbe, a párom otthon lenne a kislányunkkal. Mindenben támogat: altat, pelenkázik és megeteti Mielt. Ez eddig sem okozott neki problémát. Van egy 10 éves lányom is egy korábbi kapcsolatomból, akit sajátjaként szintén Gergő nevel már hosszú évek óta. Egyébként, amikor csak lehetne bejönnének a próbákra is és félóránként megszoptatnám a kicsit” - mondta a versenyző, aki alig egy éve él Magyarországon és szeretne sikeres előadó lenni. A Sztárban sztár leszek! inkább az utánzásról szól, de Yulit a színészet is régóta foglalkoztatja. Egy biztos, ha lehetőséget kap, ki fogja használni, hogy egy ország megismerje a hangját és a nevét.

Fotó: TV2

Megtanul magyarul a kubai versenyző

Yuli párja, Gergő egy magyar hegedűművész, aki nemcsak elkísérte a válogatóra, de hangszerén is kísérte. Mivel alig egy éve élnek Magyarországon, a nyelv okoz némi problémát Yulinak, de szerelme ebben is segíti, amikor csak kell, tolmácsol neki. A kismama a Borsnak elárulta, amint lehet, megtanul magyarul.

„Gergő beszél hozzám magyarul, de a koronavírus miatt nem nagyon mozdultunk ki otthonról a terhességem alatt, így nem tudtam gyakorolni a magyar nyelvet. Ebben is sokat segítene, ha bekerülnék az élő showba, hiszen egy olyan közegben lennék, ahol rákényszerülnék arra, hogy gyorsabban tanuljak"

- mondta a csinos versenyző