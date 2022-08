Megdöbbentő: Kovács Katitól várják a megváltást az aszályos országrészeken

Az idei nyár is sok sok munkával telik a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesnő száméra, aki tavasz óta már oda-vissza bejárta az országot. Aki eddig még nem ment el a koncertjére, augusztusban még hallhatják őt 13-án a Bánkon, 15-én Balatonfüreden, 19-én Polgárdiban és huszadikán Igalon. A sok utazás Kovács Kati számára azt is jelenti, hogy végre személyesen is találkozhat a rajongóival, akikkel – amikor csak engedi az ideje – kivétel nélkül szóba szokott elegyedni. Az idei beszélgetések azonban egészen másról szólnak, mint régen.

Kovács Kati szeret beszélgetésbe elegyedni a rajongókkal Fotó: Facebook

– Az életem során talán nem túlzok, hogy több millió emberrel váltottam már szót, nagyon szeretek a közönséggel beszélgetni – mondta a Bors megkeresésére, Kovács Kati – Sokféle témát szoktunk érinteni, zenéről, az életükről diskurálunk, idén azonban furcsa dolog történik: ha egy aszályos országrészbe látogatok, azt kérik tőlem, hogy énekeljem az Add már uram az esőt című slágeremet. És ezt nem viccből kérik, hanem halálosan komolyan. – magyarázta az énekesnő, majd így folytatta: – Higgyék el, én lennék a legboldogabb, ha bármilyen befolyásom lenne az időjárásra. Abban sajnos nem tudok segíteni. Az emberek hangulatát azonban igyekszem feldobni a koncertjeimen. Ennyit tehetek.

A dalaival boldogságot varázsol a szívekbe Fotó: Facebook

Kovács Kati az utóbbi időben keveset szerepelt a tévéképernyőkön. Amikor azt kérdezzük, hogy ennek mi az oka, meglepő választ ad:

– Hívnak sok felé, de az a helyzet, hogy a reggeli műsorokba egész egyszerűen nem tudok beérni. Egyrészt a reggeli dugók miatt, másrészt pedig azért, mert ha nekem reggel jelenésem van, én éjszaka egy percet sem alszom! Izgulok, hogy el ne késsek, így inkább nem is vállalok ilyesfajta szereplést. Ezúton is elnézést kérek a televízióktól, hogy nem mentem. Viszont – teszi hozzá vidám hangon – idén ősszel láthatnak majd a képernyőn, de erről bővebben sajnos még nem beszélhetek. Annyit elárulok, hogy már lázasan folynak az előkészületek, és hamarosan kiderül.

Bár azt állítja az énekesnő, hogy a slágerével nem tud esőt csinálni, mégis jólesik elképzelni, hogy a hangja erejével megnyitja az égi csatornákat. Hallgassák csak: