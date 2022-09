Padlóra került a TV2 sztárja, lelkileg összetörte a válás – Videó

A nézőket és a zsűrit is könnyekig hatotta két hete a Sztárban sztár leszek! versenyzőjének dala. Mint azt a Bors is megírta: Snóbli Zoltán szerelmes dalával nem is a versenybe akart bekerülni, hanem volt feleségét akarta visszahódítani. Közös gyermekük is elkísérte a stúdióba, Nolen is elsírta magát a produkció közben. Mint kiderült, az énekes és exe öt éve nincsenek együtt, a válás teljesen padlóra küldte a fiatal apukát.

Fotó: TV2

Részemről hatalmas szerelem volt, de jöttek a problémák és nem meg lettek oldva, hanem a szőnyeg alá lettek seperve

– mesélte a Tények Pluszban Zoltán. - Én apa nélkül nőttem fel, ezért úgy képzeltem, ha lesz családom, lesz gyermekem, én mindig ott leszek neki. De most kéthetente láthatom csak.

Most az is kiderült, hogy sikerült-e visszahódítania a dallal volt feleségét.