Egy korty alkoholt sem ihat ezentúl TNT Inti

A TNT zenekar énekesének nemrégiben újult ki gyermekkori szívbetegsége, így napokig a Honvédkórházban kezelték. Inti néhány nappal ezelőtt lapunknak árulta el, párja, Sáfrány Emese unszolására kereste fel az orvosát, ezután derült ki: szívelégtelensége van. A sztáranyukát és szerelmét a betegség jó időre elválasztotta egymástól. Emese lapunknak mesélte, hogy élte meg ezt az időszakot.

Számomra sem volt könnyű az elmúlt két hét, de mindemellett igyekeztem pozitív és bizakodó lenni, és reméltem, minél hamarabb jobban lesz, végre haza tud jönni, és onnan tudjuk folytatni a közös életünket, mint a kórház előtt.

Amikor csak tehettem, és a látogatási idő ezt engedte, bementem hozzá, igyekeztem mindent bevinni, amire csak szüksége volt. Főztem, gondoskodtam róla, és nagyon vártam, hogy jó hírt kapjak az állapotáról – kezdte lapunknak Emese.

Intinek már gyermekkora óta volt szívritmuszavara, ami mellé most kialakult a szívelégtelenség is, ezért orvoshoz kellett fordulnia. Sokkolták a szívét, ennek és a gyógyszereknek köszönhetően jobban van, elhagyhatta a kórházat, azonban bizonyos szabályokat be kell tartania.

A rossz mellett végre nagy öröm számunkra, hogy sikerült stabilizálni a szíve működését. Sok mindenre oda kell figyelnie.

Többek között nem ihat alkoholtartalmú italokat, bár ezt könnyen elfogadta, ez picit sem okozott számára problémát. Naponta 1,5 liter folyadéknál nem vihet be többet a szervezetébe, hogy ne terhelje túl a szívét. Igyekszem az étkezésére is odafigyelni, és ő mindent ügyesen be is tart. Mivel én cukormentesen és egészségesen étkezem, Inti is szívesen hagy fel a régi szokásaival – fűzte hozzá.

A zenész miután elhagyta a kórházat, múlt hétvégén már újra a színpadon állt. A vidéki helyszínre Emese is vele tartott.

– A TNT zenekar Gyulán koncertezett, ez volt az első fellépése a kórházban eltöltött idő után. Korábban is úgy terveztük, hogy vele tartok a fesztiválra, és mi kettesben még maradunk egy napot. Így is tettünk, megnéztük a várat, a kastélyt, kicsit sikerült a munka mellett kikapcsolódnunk – mesélte érdeklődésünkre Emese.