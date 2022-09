Durva névsor! Ezek a sztárok repültek rá a magyar énekesnőre

Mint ismeretes, Szőcs Renátának idén márciusban csúnya összezördülése volt Alekosszal, aki a maga egyszerű és nagyszerűnek vélt módján hívta randira az énekesnőt, majd később ugyanazon a platformon ostobának nevezte őt. Ezt az üzenetváltást Reni megosztotta a közösségi oldalán, ami miatt a „görög” valóságshow-hős perrel fenyegetőzött. Ezen a mezsgyén haladt Ábrahám Róbert, aki a Talk44 stúdiójában beszélgetett Renivel. A műsorvezető arra volt kíváncsi, hogy Alekoszon túl akadt-e még olyan híresség, aki nem zavartatta magát attól a ténytől, hogy az énekesnő párkapcsolatban, mi több, férjes asszonyként él.

Fotó: Talk44



„Voltak még egy páran, akik próbálkoztak, de ez szerintem sokakkal előfordul. Aki elsőre eszembe jut, az Árpa Attila, akin nagyon meg is lepődtem.

Bejelölt, én elfogadtam a felkérést, aztán jött a ”kopogtatás”

De nem volt köztünk semmi, én vágtam el a dolgot” - kezdte az énekesnő, aki hozzátette, Árpa közeledése nem volt tolakodó, vagy kellemetlen, sőt az igazi macho hírében álló Nagy Ő nagyon kedves volt. Reni ezután megemlítette még Varga Viktort, aki leginkább csak félreérthető megjegyzéseket tett az üzenetváltásaikban, majd bedobott egy igazi sportnagyágyút, aki viszont nem finomkodott, ráadásul éppen a férje sporttársa és barátja is.





Fotó: Instagram

"Volt még valaki, aki ráadásul együtt volt edzőtáborban a párommal. Az illető elég rendesen fűzögetett, félreérthetetlen módon, miközben pontosan tudta, hogy párkapcsolatban vagyok Márkkal. Egyébként az olimpiai második helyezett birkózóról, Ungvári Mikiről van szó”- dobta be kendőzetlen őszinteséggel a meglepett nyomravezetőnek a Star Academy egykori győztese, akit egyébként az népszerű előadó is megpróbált elcsábítani, akibe történetesen kamaszlányként fülig szerelmes volt.

„Van egy előadó, aki gyermekkori crushom volt, vagyis éltem-haltam érte, szerelmes voltam belé. A rap és R’n’B műfajában ma is aktív, így nem szeretnék nevet mondani, de igazi csajozógép. Ott voltam egy eseményen, amin ő is és elkérte a számomat. Később hívott és üzeneteket is írt, de párkapcsolatban élt. Ez volt az oka, hogy nemet mondtam neki.

Ha szingliként keres meg, talán lehetett volna köztünk valami...

- magyarázta az énekesnő, aki végül azt is szépen körül írta, hogy ki volt a legnagyobb „vad”, aki kivetett rá a hálóját.

Fotó: Végh István



„A leghíresebb mind közül, olyan valaki, akivel dolgoztam is együtt. Egy műsorban szerepeltünk és nem versenyzőtársam volt, hanem a zsűriben ült. A Star Academy-hez és a Sztárban Sztárhoz is köthető a neve”- magyarázta Reni, aki ugyan nem nevezte nevén az illetőt, de Ábrahám Róbert hamar rövidre zárta a dolgot azzal, hogy némi logikázás után bedobta Majka nevét, aminek hallatán az énekesnő zavartan elnevette magát. A műsorvezető persze nem csak Reni szerelmi életére volt kíváncsi. A vele készült teljes beszélgetés először a Borson és a Riposton látható.