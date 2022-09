Bangó Marika költözne: Anyu közelében szeretnék élni!

Bangó Marika fia négy éven át élt kis családjánál szüleinél. Két éve elköltöztek, de nem mentek messzire, csak néhány utca választja el az énekesnőt gyermekétől és unokáitól.

– Sokáig a kisebbik lányom is velünk élt, de már ő is kirepült a családi fészekből, júniusban a párjához költözött. Elemérrel kettecskén vagyunk, és nagyon élvezzük a nyugalmat, a csöndet, még annak ellenére is, hogy imádjuk az unokáinkat. Természetesen mint ahogy eddig, most is benne vagyunk egymás életében, amikor ráérnek ők jönnek, ha nekünk van időnk, mi látogatjuk meg a gyerekeket. Hosszú évek után kicsit magunkra is figyelhetünk, és minden rosszindulat nélkül úgy hiszem, már réges-rég megérdemeltük volna, de ennek a változásnak most jött el az ideje – kezdte Marika, aki még ha most élvezi is a nyugalmat, lelkileg megviselte a „különválás”.

Marika és férje, Horváth Elemér nyugalmas környéken képzeli el új otthonát Fotó: Bangó Marika

– Az unokákkal nagyon össze voltunk nőve, kicsit nehezen éltem meg, hogy nem itt fekszenek és kelnek fel. Most annyiban változott, hogy ha úgy alakul, elmegyünk értük és csak egy-egy éjszakát töltenek itt. Viszont az is igaz, hogy más szempontból könnyebb az életem, hiszen nem kell annyit főznöm, és arra sem kell ügyelnem, hogy mindig minden tipptopp legyen. Én tizenötéves korom óta intenzíven háztartást vezettem. Most ötvenhat éves leszek, nekem is kell már a nyugalom, és ezt élvezem. Ez az élet rendje, és bármennyire is édes teher, az ember elfárad – mesélte az énekesnő.

Marika és Elemér számára a gyerekek nélkül hatalmas lett a nyolcadik kerületi lakás. Úgy döntöttek, amint lehetőségünk adódik, egy nyugalmasabb helyre költöznek.

– Jó ideje tervezgetjük, hogy eladjuk az otthonunkat, de a jelenlegi helyzetben nem egyszerű megválni tőle az ingatlanpiacon elszabadult árak következtében. De bizakodunk, hogy rövidesen sikerrel járunk. Szívem mélyén egy kis kertes házra vágyom. Mindig szerettem volna kimenni a városból, de sokáig nem tehettem meg hol a munkahelyünk, hol pedig a család miatt – mesélte Marika, aki kilenc év után közel két éve békült ki édesanyjával, Bangó Margittal. Kapcsolatuk szorosabb, mint valaha, éppen ezért úgy tervezi, Gyálon keresik meg új otthonukat.

Marika amikor csak teheti, édesanyjához siet Fotó: Bangó Marika

Elsősorban anyu közelében szeretnék élni, bízom benne, hogy ez a vágyam teljesül. Egyikünk sem húszéves, és úgy legalább lehetnénk egymás támaszai.

Ha mégsem, az a legfontosabb, hogy zöldövezetben legyen, és ragaszkodom a nagy teraszhoz – fűzte hozzá az énekesnő. – Hála a Jóistennek tökéletes a kapcsolatunk anyuval, ez a legjobb közös korszakunk. A rossz dolgokat hátrahagytuk, és csak előre megyünk. Sokat járok hozzá, kertészkedünk, főzőcskézünk, beszélgetünk, oda is gyakran jönnek az unokák. Amennyi időt csak tudunk, együtt töltünk. A mi békülésünk mindkettőnk számára nagy fordulat volt, sokkal jobban értékelünk ma már mindent – mesélte.

Marika és férje, Elemér igyekszik minden adandó alkalmat kihasználni a kikapcsolódásra, nemrég néhány napig Parádfürdőn töltődtek.

– Elmentünk egy kicsit pihenni, sajnos az idén nem jutottunk el sok helyre, csak egy-egy napokat tudtunk lecsípni a hétköznapokból. Nagyon vágytunk már rá – mesélte érdeklődésünkre.