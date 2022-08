Áll a bál, Jolly leküldte a színpadról Zoltán Erikát

Hatalmas botrányba torkollott Jolly őszinte véleményezése Zoltán Erikáról. A mulatóssztár az énekesnő egy egri hotelben készült élő koncertfelvételét posztolta a Facebook-oldalára, melyről degradáló véleményét is megfogalmazta. Szerinte annyira rosszul sikerült a fellépés, hogy gyakorlatilag ideje lenne már az énekes, táncos, producernek visszavonulót fújnia a színpadtól. Sorai egy igazi lavinát indítottak el a közösségi oldalon. A kommentelők nagy része szerint már csak tiszteletből is illett volna Jollynak magában tartania véleményét, ugyanis Zoltán Erika betöltötte a hatvanadik életévét, arról nem is beszélve, hogy csaknem négy évtizede indult el a zenei pályán, több mint húsz albummal a háta mögött letett valamit az asztalra. De Jollynál ez mit sem számít, kegyetlenül odaszúrt véleményével Zoltán Erikának.

Valóságos kommentcunami indult el az interneten. Sokan Zoltán Erika védelmére keltek, tiszteletlen megjegyzéséért a legtöbben Jollyt vették górcső alá. A mulatós saját posztja miatt szorult magyarázkodásra. Követői azonban tovább ostromolták véleményükkel, és az indulatok továbbra sem csitulnak.

Természetesen lapunk megkereste az énekesnőt, aki csak szűkszavúan, de annál lényegre törőbben reagált az ő munkásságát, életútját és nem utolsósorban tehetségét megkérdőjelező és kritizáló Jolly által elindított botrányra.

Hogy mit mondott az énekesnő, az a Bors keddi lapszámában olvasható.