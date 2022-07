Kínos, barátnője eleinte nem tudta, hogy Jolly híres énekes

Kedden Jolly és kedvese, Szuperák Barbi teszik próbára a tippelési képességeiket a Pénzt vagy éveket! legújabb adásában. A TV2 sikerműsorából kiderül, hogyan ismerkedtek meg a szerelmesek, akik immáron három éve alkotnak egy párt. Barbi eleinte nem tudta, hogy Jolly híres énekes. Amikor egy sajtótájékoztatón először találkoztak, az énekesnek rögtön szimpatikus lett a lány. Barbi eleinte azt hitte, Jolly egy olasz táncos, végül a No roxa áj című klipből tudta meg, hogy egy mulatós énekessel ismerkedik.

Jolly ezután sem adta fel, és az első hivatalos randijukon kitett magáért, limuzinnal ment Barbiért, felöltözött elegánsan, a Hősök terén ki volt vetítve, hogy „Kedves Barbi! Fontos vagy nekem!” A panorámás vacsora után pedig a lány nem tudott ellenállni a kitartó férfinak – írja a Metropol.

A párkapcsolatukról is elárultak érdekességeket a műsorban. Kiderült: Jolly gyakran hajnalban is filmeket néz, ami nem könnyíti meg számára a felkelést. Reggelente Barbi nyomja be a telefonon a „szundi gombot”, és odarakja Jolly füléhez, nehogy elaludjon.