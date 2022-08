Saját testi épségét veszélyezteti Varga Viktor

Nem mindig követendő példa, ahogyan egy sztár az online térben megnyilvánul. Így van ez most Varga Viktor esetében is, aki feltehetőleg saját jurtáját építi, olyan laza öltözetben, hogy azt védőruhának aligha lehetne hívni. Azonban nem ezzel van a legnagyobb baj, hanem azzal, hogy arcát semmivel nem védi, szemeibe bármelyik pillanatban belecsapódhat egy szikra. Félelmetes már nézni is, mutatjuk, hogyan ne flexeljetek!

Nem ez az első eset, hogy a zenész olyan extrém dologba keveredik, hogy az már saját, vagy épp más testi épségét veszélyezteti. Nemrégiben Peruban járt, ahol barátnőjével, Lilivel sodorták veszélyes helyzetbe magukat egy nyomornegyedben, ugyanis mit sem törődve azokkal, akik óvva intették a Favelláktól, Peru legszegényebb negyedétől, csak sétálgattak és fotózgattak a nem épp turistabarát környéken.

Egyszer csak egy rendőrautó befékez és rám kiabál, hogy azonnal rakjam el a telefont, mert agyonlőnek érte

– osztotta meg követőivel Viktor az extrém helyzetet.

Ugyancsak Dél-Amerika vad vidékein járva pedig egy ugyanolyan tea-szeánszon vettek részt Lilivel, ami nemrég VV Anettet juttatta kórházba.