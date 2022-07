Friss hírek VV Anettről, így van most az életveszélyes szeánsz után

Béres Anett immár két hete fekszik egy pécsi klinikán. Túl több műtéten, csontok toldozásán-foltozásán és egy olyan érzelmi traumán, mely garantáltan nem gyógyul majd olyan gyorsan, mint egy csonttörés. A valóságshow-szereplő – mint arról a Bors is beszámolt – egy illegális ayahuasca tea-szeánszon vett részt, ami drámai végeredménnyel zárult: olyan erős hallucinációi lettek, hogy egy fél éjszakán keresztül megállás nélkül rohant egy sötét erdőben, a ruháit elvesztve, a csontjait összetörve.

Az ájult lányt végül egy helyi gazda fedezte fel, ő értesítette a mentőket és a rendőrséget is. Anett Pécsett kórházba került, ahol a mai napig lábadozik. Látogatót nem fogad, az édesanyján kívül senki sem mehet be hozzá. A 41. születésnapját is kettesben töltötték, illetve egy pár órát volt bent a mama, azután Anett egyedül maradt a gondolataival, melyeket nem mindig képes uralni. A legutóbbi hírek például arról szóltak, hogy a múlt héten egy egész éjszakát átsírt a lány...

A hírek szerint Anett mostanra jobban van.

Ezt bizonyítja az is, hogy egyre gyakrabban posztol a közösségi oldalain, főleg az Instagramon aktív, ahol megköszöni a felköszöntéseket, a minap a háláját fejezte ki, hogy sokan támogatják ebben a nehéz helyzetben, aztán boldog névnapot kívánt az édesanyjának illetve a legjobb barátnőit is felköszönti azok születésnapjain. Anett a telefonos megkeresésekre ugyan még nem reagál, ha felhívja valaki és bemutatkozik, és nincs kedve beszélni egyszerűen lecsapja a telefont, ahogy az édesanyja is, de az egyre sűrűsödő posztok azt jelzik, hogy hamarosan visszatér a közéletbe.