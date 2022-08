Mindent kiderítettünk Justin Bieber privát after partyjáról

Mint azt a Bors megírta: Dua Lipa és a kanadai énekes voltak az idei Sziget Fesztivál legdrágább előadói, őket övezte a legnagyobb érdeklődés. A 13 éves kora óta reflektorfényben élő világsztár pénteki fellépésén is full telt ház volt, szó szerint a fán is lógtak. A nemzetközi sajtóból lehet tudni, hogy a tinibálvány közel 400 millió forintba került, de nemcsak a buli díja volt sok, hanem a kívánságlistája is hosszú.

Fotó: Szabolcs László

Korábban sokan írtak róla, hogy a sikereivel fiatalon milliárdossá vált sztár menedzsmentje meghatározott márkájú innivalókat, ásványvizet, üdítőt, rágcsálnivalót kért a napi ötszöri, séf által elkészített ételig nem csak magának, hanem stábja összes tagjának. A szervezők szerint 70 fővel érkezett a világsztár, de a budapesti fellépés előtt Helsinkiben mintegy százfős volt a Justin-csapat, ide is biztosan együtt érkeztek. Az énekes ugyanis családjaként szereti stábja tagjait, akik között saját orvosa és saját biztonsági szolgálata is van. Az sem titok, hogy a sztár nem lép anélkül a közönség elé, hogy embereivel és feleségével egymás kezét fogva nem imádkoznának.

Fotó: bdpstgroup.hu

Pókember és szuperhős barátai a kastélyban

A 28 éves Justin Bieber Justice World Tour című koncertsorozata az énekes betegsége miatt júniusban megszakadt, több fellépését is le kellett mondani. Úgynevezett Rumsay Hunt-szindrómát diagnosztizáltak nála, lebénult a fél arca. Hatalmas volt a pánik, de végül a rajongók és a koncertszervezők legnagyobb örömére, két hónap szigorú pihenés és speciális terápia után július 31-én folytatta Európában a sorozatot. A világsztár és ezzel együtt hatalmas stábja is feszített tempót diktált idén, mint kiderült: Szigetes bulijuk volt a szezonzáró. Utána kis szünetre mennek, a turnéjuk csak szeptember 4-én folytatódik Dél-Amerikában.

A helyszínről előre bérelt limuzinkonvojjal az egész csapat együtt utazott Bieberrel a Turai Kastélyba. Az énekes meglepetés csapatösszetartó partit szervezett embereinek, akik nélkül szerinte ő sehol sem lenne. A világsztár által megosztott fotókon jól látszik, ahogy az előadó Pókembernek öltözve szórakoztatja barátait, akik közül többen énekeltek is. A dekoráción is jól látszik a Marvel-tematika, amit bizonyára korábban leegyeztettek a szállodával. Természetesen kerestük a BOTANIQ Turai Kastélyt is, de titoktartásra hivatkozva nem nyilatkoztak.

Felesége Magyarországra is elkísérte

Bieber magánélete 14 éves korától igazán hektikusan alakult. A szintén tinisztár Selena Gomezzel majd egy évtizeden keresztül se veled, se nélküled szerelemben éltek és állítólag a magyar szupermodell Palvin Barbival is jártak.

Mindenesetre Hailey Baldwint 2018 júliusában jegyezte el, két hónappal később össze is házasodtak, és azóta is boldog, kiegyensúlyozott a kapcsolatuk. A szintén világhírű modell szinte mindenhová, így Budapestre is elkíséri szerelmét közös kutyusukkal, Oscarral együtt.