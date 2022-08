Opitz Barbi és szerelme már több hónapja egy párt alkotnak

Opitz Barbi Instagram-oldalán 24 órán keresztül látható storyban osztott meg egy videót, amelyen kedvesével csókolózik. Az énekesnő úgy döntött, ebben a formában kürtöli szét ország-világnak a boldogságát, hogy rátalált a szerelem. A képkockákon Barbi, a kedvese Instagram-oldalát is megjelölte. Így már nem titok, hogy az aranytorkú énekesnő barátja nem más, mint Serleg Albert, akinek egyre népesebb követőtábora van a Tik Tokon, lassan már 90.000-en nézik a tartalmait.

Mégsem ez a legérdekesebb részlet, a feltöltött videók között több olyan is megtalálható, amelyből egyértelműen kiderül: Barbi és Albert már korábban is egy párt alkottak. Bár az énekesnő most először osztotta meg a közösségi oldalán, valójában már hónapokkal ezelőtt egymásba szerettek. Az ominózus videót július utolsó hetében töltötte fel a TikTok-ra Albert, a legkorábbi közös felvételt pedig már júniusban közzétette. Csupán két héttel azelőtt, hogy Barbi volt barátja kiszivárogtatta volna azt a meztelen videót, ami óriási botrányt robbantott ki. Talán lehet, hogy épp ennek hatására került a világhálóra?

Tovább nyomoz a rendőrség

Az ominózus felvételt, amelyen Barbi anyaszült meztelenül volt látható, az énekesnő állítólag még két évvel korábban küldte el az akkori párjának. A hatodik X-Faktor győztesen érthető módon emberségében megalázva érezte magát, amikor a privát képsorok kikerültek a világhálóra, így feljelentést tett a rendőrségen. Mint kiderült, a volt barát tette súlyos következményeket vonhat maga után: ha bebizonyosodik a bűnössége, akár több milliós kártérítés megfizetésére is kötelezhetik. A Bors megkereste az ügyben illetékes Budapesti Rendőr-főkapitányságot, s a hivatalos válaszból megtudtuk: személyes adattal való visszaélés vétség gyanúja miatt folytatnak nyomozást, s hozzátették, a válaszadásuk időpontjáig gyanúsítotti kihallgatás nem történt, így egyelőre még nem került pont a rettentően kényes ügy végére.