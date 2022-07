Kiszivárgott erotikus videója után ezt gondolják a kommentelők Opitz Barbiról

Ahogy azt korábban megírtuk, az X-Faktor-győztes Optiz Barbiról, egy videó kering körbe-körbe az interneten, ahol meztelenül mutatja magát. Állítása szerint bosszúpornó-áldozat lett, ami annyit jelent, hogy egy olyan erotikus videót, amit csak kettejüknek kellett volna látni.

– Nemrégiben közzétettek egy olyan privát videót rólam, amit bizalmi alapon küldtem el még régebben az akkori barátomnak. Sem a kapcsolatunk alatt, illetve utána sem gondoltam volna, hogy miután különváltak az útjaink, visszaél azzal a felvétellel, ami csak kettőnkre tartozott. Ezt kizárólag vele osztottam meg, mert szerettem. Értetetlenül állok azelőtt, hogy bele sem gondolt, mennyi fájdalmat okozott ezzel nekem –fejtette ki egy közleményben korábban, hogy miért olyan fontos beszélni erről.

– Beszélni szeretnék erről, mert fel akarom hívni mások figyelmét is arra, hogy legyenek óvatosak abban, kinek szavaznak bizalmat. Illetve, ha sajnos mégis hasonló eset történne veletek is, azt tanácsolom nektek, bátran forduljatok a rendőrséghez, hogy velük együtt megtehessétek a megfelelő jogi lépéseket. Én is eszerint cselekszem most.

Lapunk utánajárt, milyen fogadtatása volt Barbi videóinak, és pozitívan csalódtunk. Az emberek egyként állnak ki az énekesnő mellett a különböző közösségi oldalakon.

Ha igaz, akkor szegény lányt nagyon sajnálom, mert az akkor már megmarad örökké. Anno Gáspár Evelin is megbízott a barátjában és az is terjeszteni akarta a róla készült holmikat - legalább egymás hibáiból tanulnának, nem lehet elég óvatos az ember

Gondolom kedvezni szeretett volna a párjának, akiben megbízott. Undorító szakítás után így kiteregetni bármit

Az a pali, aki ezt szétküldi és akinek a barátai ezek után nem köpik le, az annyit is ér… a férfi nálam onnan kezdődik, hogy tiszteli a nőket

– írták a kommentelők, akik egy pillanatig sem mentek ellene a győztesnek. Egyöntetűen kijelentették, hogy semmi elítélendő nincs abban, hogy Barbi ilyen módon akart kedvezni párjának.