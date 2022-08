Elképesztő kívánságlistát nyújtottak be idén is a Sziget világsztár fellépői

A Sziget Fesztivál két legdrágább fellépője nem titok: a tegnap elképesztően látványos show-t adó Dua Lipa és a 70 fős stábbal érkező, pénteken fellépő szupersztár, Justin Bieber. A nagyszínpados sztárelőadókra fordított költségvetés nagyságrendileg több millió euró, ebből ez a két énekes körül-belül 300-300 millió forintot visz el. A fellépők között lesz még az Arctic Monkeys, a Tame Impala, Calvin Harris, a Kings of Leon, a friss Grammy-díjas ausztrál Rüfüs du Sol és Stromae is.

Fotó: JULIEN DE ROSA

Bár a szervezőket titoktartás kötelezi, tehát név szerint nem mondhatják meg, hogy ki, milyen extra kéréseket foglaltatott bele a szerződésébe, de sikerült megtudnunk néhány kívánságot. Az egyik zenekar például szürreális kéréssel állt elő.

Egy bekeretezett képet kértek a bandával vagy annak egyik tagjával, ami össze van photoshoppolva az ágyban egy általunk kiválasztott hírességgel

– árulta el az egyik szervező. – A levélben hozzátették: legyünk kreatívak. Bevallom, többször el kellett nekünk is olvasni az angolul érkező kérést. Egy másik banda pedig azt akarta, hogy lepjük meg egy bakelitlemezzel. De olyan is van, aki egy különleges ízléssel kiválasztott borválogatást kért. Szóval idén is feladták a leckét, de most is megoldottuk.

Amit még sikerült kideríteni a világsztárok nemzetközi sajtójából, hogy az egyébként 120 fős stábbal turnézó Justin Bieber hazánkba 70 fős csapattal érkezik, és jakuzzit is szokott kérni az öltözőjébe.

Fotó: Bors

Éjfekete WC, marihuána

A Sziget szervezői 1993 óta rengeteg extrém kérést teljesítettek. Volt, hogy feleslegesen… 2011-ben Prince volt az egyik legnagyobb név. Az énekes fantasztikus bulit csinált és maradt is még egy napot, mert beleszeretett a fesztiválba. Ő előre elküldte fotón, milyen bútorokat szeretne, majd azzal állt elő, hogy a szervezők a Motörhead koncertjét állítsák le, mert szerinte élvezhetetlen. Robbie Williams pedig 2015-ben egy egész konditermet kért, amit aztán persze nem használt. Később elárulta, hogy csak brahiból írták be ezt a szerződésbe, kíváncsiak voltak, hogy valaki teljesíti-e. Az extrém kérések listájáról Marylin Manson sem maradhat le: ő szimplán egy kívül-belül éjfeketére festett mobilvécét kért, amit aztán persze ő sem vett igénybe. A rapper, Snoop Dogg pedig a hírek szerint fél kiló marihuánát szeretett volna 2012-ben.