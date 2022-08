Mándoki László: A zene a leghatalmasabb falakat is képes ledönteni

Mándoki László és a Mándoki Soulmates 30. jubileumi nagykoncertjét adja augusztus 19-én a Budai Várban.

Harminc év a színpadon és negyven év a stúdióban címen exkluzív dokumentumfilmet vetítettek a pályafutásukról július végén a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban. Ebben a filmben bemutatták az elmúlt három évtized értékes momentumait a zenekar megalapításának napjától a jelenig. A csapat emlékezetes koncerteket adott már New Yorkban, Londonban, Párizsban, de Leslie nem felejti el a gyökereit, így a hazai közönségét is megajándékozza egy hatalmas élménnyel.

Augusztus 19-én 19:00 órától, Harminc év a zene szolgálatában címmel jubileumi koncertet ad az impozáns budai várban, a Szentháromság téren a Grammy-díjas tagok sorát felvonultató Mandoki Soulmates, melyre Leslie Mandoki számos elismert zenészt hívott meg a világ minden tájáról. Mandoki mellett többek között Al Di Meola, Mike Stern, Richard Bona, Randy Brecker, Till Brönner, Nick van Eede és Tony Carey áll majd színpadra.

Leslie szerint ilyen vészes időkben az egyetlen megoldás az összefogás Fotó: Máté Krisztián

A 18-án este tartott sajtótájékoztatón Leslie volt olyan kedves, hogy elmesélje, mit is jelent neki a közös munka, és a pénteki nagykoncert.

– Borzalmas két éven vagyunk túl. Ilyenkor van igazán szükség arra, hogy összefogja valami az embereket, és mi más lenne erre jobb eszköz, mint a zene maga. Ezért is fontos számomra, hogy a Soulmatesben minden kontinensről megtalálható valaki. Ezzel is mutatjuk, hogy a zene a leghatalmasabb falakat is képes ledönteni az emberek között, és most pont arra van szükség, hogy a szeretet nyelvén egyesítsük az embereket – nyilatkozta Mándoki László.

A Soulmates ráadásul ezen a koncerten egy sokunk számára ismerős és szeretett énekessel is kiegészül, Takáts Tamással.

– Hihetetlen élmény ilyen tehetséges zenészekkel együtt színpadra állni, várom már, hogy megélhessem ezt a pillanatot – mondta a sajtótájékoztatón a Karthago frontembere.