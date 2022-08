Futárként dolgozik a TV2 anorexiából kigyógyult sztárja, énekelve viszi házhoz a pizzát

Lili öt hónappal ezelőtt hagyta el a kórházat, és úgy érzi, sokkal érdekesebb volt mindenki számára a betegsége miatt. A legfontosabb, hogy a kemény munkának, kitartásának köszönhetően meggyógyult, de szeretné, ha az „új” Lilire is kíváncsiak lennének. Főleg a zenei munkássága miatt, amire igyekszik minél több időt fordítani. Próbál mindig pozitív maradni, és pont azért nehéz neki a múltról beszélni, mert ezáltal újra és újra felidéződnek benne a nehéz hónapok.

Májusban kijött az új dalom, de az egyáltalán nem volt érdekes. Még akkor is csak azt hangsúlyozták, hogy a betegségemről szól, és a felépülésem utáni első munkám született meg. Arról egy szó sem esett, hogy jó hangom van, vagy esetleg tehetséges vagyok – kezdte a Borsnak az énekesnő, aki szeretné, ha már az igazi Lilit is mindenki megismerné.

– Most, hogy sikerült összeszednem magam, bizonyos értelemben eltűntem, és azon vagyok, hogy úgy tudjam felépíteni a karrierem, hogy tudják, ki vagyok valójában. A tehetségemet nem hangoztatták, csak az állapotomat, ami nem könnyítette meg a helyzetemet. Sokáig ez nagyon fájt nekem. Szeretném, ha elismernének és elfogadnák azt, amit képviselek.

– jelentette ki a fiatal tehetség, aki nem akarja meg nem történté tenni a múltat, ugyanakkor eddig is csak azért beszélt róla, hogy a hasonló helyzetben lévőknek segítséget nyújtson a gyógyuláshoz. A Borsnak elárulta, ma már jól van, de még mindig hullámzó az állapota.

Lili a jövőben főleg a karrierjére szeretne koncentrálni Fotó: Krizsán Lili

– Vannak jobb és rosszabb napok. Most már mondhatom, hogy jól vagyok és egészségileg is helyrejöttem, mégis sokszor van, ha meglátok egy tavaly ilyenkor készült fotót magamról, elkeseredem, miért nem nézek még mindig úgy ki. Ilyenkor azt érzem, jó lenne ugyanolyan vékony lenni, de egyben azt is látom, hogy ott valóban beteg voltam. Ilyenkor hajlamos vagyok magamat visszarántani a mélybe, de szerencsére már vagyok annyira erős, hogy ebből az állapotból hamar ki tudok jönni. Ebben pedig a vágyaim, a zene iránti szeretet, és főleg a célom sokat segít – mondta.

Lili külsőleg sokat változott, viszont a tehetsége ugyanolyan, mint egy évvel ezelőtt. Sokat dolgozott azért, hogy a teste ne emlékeztesse folyton azokra a gyötrelmes hónapokra, amit kórházban töltött.

Nem szedtem fel jelentős súlyt, inkább érzelmileg kellett feldolgoznom, hogy megváltoztam – fűzte hozzá.

Lili akkor a legboldogabb, ha a zenével foglalkozhat Fotó: Krizsán Lili

Az énekes kórházban töltött időszakának anyagi következményei is lettek. Most azon dolgozik, hogy ezen a téren is rendbe hozza magát.

– Heti 3-4 napot, reggeltől estig futárként dolgozom, énekelve viszem házhoz a pizzát. A hét többi napján dolgozom a saját dalaimon, koncertezek. Fel tudom osztani, hogy a munka és a zene egyensúlyban legyen a mindennapokban, de remélem, hogy hamarosan utóbbira tudok száz százalékban koncentrálni. Próbálok stabil életkörülmények teremteni magamnak. Ezen a téren is talpra kell állnom, vannak még nehézségek, viszont egyre jobban érzem, lassan az életem ezen része is sínre kerül. Tudom jól érezni magam, el tudom engedni a stresszes dolgokat – mondta őszintén érdeklődésünkre.