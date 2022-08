Meglesték a kórházban, friss hírek érkeztek VV Anett állapotáról

Már három hét telt el azóta, hogy az a megrázó hír söpört végig a sajtón, miszerint meztelenül, törött csontokkal találtak rá VV Anettre. Mint nem sokkal később kiderült, az egykori valóságshow-hős egy illegális ayahuasca tea-szeánszon vett részt.

Béres Anett azóta is a pécsi kórházban fekszik, ahol a Blikk egyik olvasója megleste.

– Először meg sem ismertem, igaz, nem is nagyon figyeltem, mert én is egy hozzátartozómhoz érkeztem látogatóba. Közelebbről azonban már tudtam, hogy ő az, hiszen az utóbbi hetekben sokat olvastam a lapokban róla és arról, ami történt vele. Elég nehezen mozgott, de úgy látszott rajta, nagyon akarja, hogy menjen neki a sétálás. Úgy hallottam, nagyon örült annak, hogy már itt tart és végre felkelhet, járkálhat, mert újra kellett tanulnia járni – számolt be a lap egyik olvasója, aki hozzátette: Anett járókerettel gyakorolja a mozgást a kórház folyosóján.