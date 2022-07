A hír igaz, Sáfrány Emese megszólalt a siklósi szeánszon történtekről

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, meztelenül, öntudatlan állapotban bukkantak rá a Való Világ egyik szereplőjére. A valóságshowból ismert nőre egy idős férfi bukkant rá, aki kora reggel kapálni indult a szőlőjébe. Azonnal értesítette a helyi szerveket, akik a kiérkezésüket követően látták, hogy a nő öntudatlan állapotban fekszik és súlyos sérüléseket szerzett. Miután kórházba szállították kiderült, hogy szilánkosra tört a bokája és bordatörést is szenvedett. A sérülések pontos okát egyelőre homály fedi.

A pletykák szerint a VV szereplő nem más, mint a 2003-as évadban feltűnt Béres Anett. Lapunk felkereste a nő édesanyját, aki nem cáfolta, hogy a lánya lenne a szóban forgó Való Világ szereplő, de érthető módon nem kívánt erről bővebben nyilatkozni.

Az üggyel kapcsolatban most közösségi oldalán Sáfrány Emese is beszámolt, akivel kapcsolatban már korábban is azt találgatták, hogy köze volt az esethez.

A hír igaz, ott voltam Anettel a szeánszon, viszont a rendőrség által készített tesztem is kimutatta, hogy nem fogyasztottam Pszichotróp szereket. Az, hogy a szertartást követően, az eltűnése során mi történt vele, magam sem tudom, a rendőrség dolga ezt kideríteni. Azt a híresztelést, hogy ezt az egészet én szerveztem, teljes mértékben cáfolom. Bízom benne, Anett minél előbb teljesen felépül. Nem kívánok ennél többet beszélni az ügyről

– írta Instagram-oldalán Emese.