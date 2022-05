Kóbor Léna: Szeretném, ha a Papa odafönt nagyon büszke lenne rám

Kóbor Jánost, a zenetörténet egyik óriását, az Omega frontemberét, tavaly december 6-án vesztettük el. Egy ország aggódott a családtagokért, kiváltképpen az akkor még csak 14 éves kis Lénáért, akit édesapja egyszerűen imádott. Deme Zsóka, a legenda felesége végig tartotta a hírzárlatot, ezzel óvta lányát a nyilvánosság kíváncsi, sokszor tolakodó tekintetétől. A szoros anya-lánya kapcsolatuknak köszönhetően ma már ritkán ugyan, de egyetértésben vállalnak nyilvános szereplést, s habár Léna még csak 15 éves, mégis ösztönös intelligenciával beszél az elmúlt hónapok megpróbáltatásairól.

Nagyon közel áll egymáshoz lelkileg is, Zsóka és Léna

Végtelenül szerencsésnek érzem magam, hogy a Mama mindig mellettem van, különösen az utóbbi nehéz hónapokban. Nagyon közel vagyunk egymáshoz és szinte mindent megbeszélünk. Nekem Ő a példaképem, a barátnőm és az anyukám egy személyben – kezdte lényegre törően Léna, akit stábunk egy táncpróbáján látogatta meg. A lenyűgöző mozgású Lénácskán tűpontosan lehet látni azt a sokszínű zenei örökséget, melyet legendás zenész apja hagyott rá.

Hobbi vagy szenvedély?

A Zoltán Erika és férje, Kátai Robi alapította táncstúdióban, - ahol népszerű modern műfajt sajátít el Lénácska, kaptuk lencsevégre az ügyesen mozgó lányt. Lapunknak itt mesélte el élete talán eddigi legnehezebb döntését.

A Papa halála utáni napon volt egy fellépésem egy táncversenyen. Én nem hátráltam meg ettől, mert a tánc erőt adott elviselni a fájdalmat – avatott be ez a kicsi lány hihetetlen felnőttes döntésnek a hátterébe. Hozzáfűzte, hogy a tánc és a zene sem életforma, sem hivatás, hanem egy szeretett hobbi, mely boldoggá teszi őt, segít érzései kifejezésében. Léna biztosan tudja: a zene mindig is részese lesz az életének, így viszi tovább elhunyt édesapja örökségét.

Léna nem csak táncban ügyes, zongorázik, és két éve énekel

Zoltán Erika tánciskolájában, Zoétól tanul, aki Erika lánya

Mecky is megmondta

“Ugye azt tudod, Angyalom, hogy Lénácskát nagyon nehéz lesz lelökdösni a színpadról, mintha csak oda termett volna.” – szólt még életében Kóbor János feleségéhez, miután számára is egyértelmű volt, hogy lányában zenei tehetség lakozik. A tinilány mégsem gondol a tehetségére úgy, mint egy életforma, vagy hivatás.

Most először is a továbbtanulásra összpontosítok, ahol a gimnázium a következő lépés. Azt hiszem még van időm eldönteni, hogy pontosan milyen pályára lépek. Nekem nem kérdés a továbbtanulás, mert mindenki több diplomás volt mindkét szülőm családjában. Ettől függetlenül szeretném, ha a zene és a tánc az életem részei maradnának. ahogyan a Mamával is egyetértünk - én is szeretnék egy szép, komoly pályát választani majd magamnak. Most úgy gondolom, hogy orvos szeretnék lenni, mint a bátyám, Martin, aki fogorvos – újságolta a Borsnak nagyon határozott elképzeléseit 15 éves Léna. Úgy véli, hogy egy polgári foglalkozás és a művészetek bármelyike remekül megfér egymással, sőt, akár kiegészítheti egyik, a másikat.

Léna szeretné, ha az zene és a tánc az élete része lehetne mindig

Szeret tini lenni

Kóbor Léna idejét szinte teljesen lefoglalja az iskola melletti szabadidős tevékenységek, melyek feltöltik energiával: a tánc mellett zongora, énekórákat is vesz, de főzni is szeret, és tud is.

Szerintem tininek lenni nagyon jó dolog. A sok kötelesség között rengeteg izgalmas szórakozás is van. Persze, mindezek mellett szívesen foglalkozok a divattal, sminkekkel és trendekkel is, mint minden korombeli lány – vallott tinédzser éveiről a fiatal lány, aki saját maga által megkoreografált TikTok videóiban is gyakran megcsillogtatja tehetségét, melyeknek már most magas nézettségük van a közösségi hálón.

Édesanyjával sokat utaznak együtt, és természetesen a víz szerelmesei mindketten. Míg Mecky, ahogyan Léna is hívta: „a Papa” is velük tartott, rendszeren vitorláztak a Balatonon.

Imádok vitorlázni, de ez egyelőre egy kicsit fájdalmas gondolat. Nagyon hiányzik nekünk a Papa. Bele sem akarok gondolni, hogy nélküle hajózzunk ki – mondta zárásul Léna, aki a maga ifjúkori természetességével élte meg a mögötte álló nehéz hónapokat. Mégis tele van tervekkel, s reméli, hogy édesapja odaföntről mindig büszke lesz majd rá.

Kedvenc

Kóbor Léna kedvenc évszaka a tavasz, habár a szüleié a sok vízi sport és utazás miatt, - a nyár volt.

Szinte szárnyakat ad nekem az érzés, amikor a természet újjáéled, újra melegen süt a nap és kint lehetek a szabadban. Nekem a tavasz mindig olyan, mint egy újrakezdés, tele szabadsággal és lehetőségekkel – mesélte kérdésünkre az ifjú tehetség.

Udvarlók?

– Persze érzem és szeretem is, ha tetszem valakinek, de jelen pillanatban nem ez a legfontosabb az életemben – mondta határozottan a szépséges Lénácska arra a kérdésre, hogy udvarolnak-e most neki.