Itt a vége, Őriszentpéteren lép fel utoljára az Omega

Szem nem marad majd szárazon az Omega zenekar hétvégi, egész emberöltőnyi pályafutását lezáró koncerten, Őriszentpéteren.

Eljött a búcsú ideje. Ezt mi is tudjuk. Miután Mihály Tamással, majd Benkő Lacival és végül tavaly Mecky halálával a zenekar két fősre csökkent, ki kell jelentenünk: itt a vége. Nincs többé Omega

– szögezte le az Omega menedzsere, Trunkos András. Azonban szeretnék megadni a módját annak, hogy lezárják a zenei pályafutásukat, és méltó módon akarnak búcsút venni közönségtől is. Ezért tart három napig a fesztivál, ahol a zenekar pályafutását idéző zenészek, barátok lépnek majd fel.

Sajnos a fotón látható formában már nem láthatjuk a legendás zenekart Fotó: Dallos István

A két még élő tag, Debreczeni „Ciki” Ferenc, és Molnár „Elefánt” György is színpadra lép a fesztiválon, ahová olyan nagyságokat is meghívtak a szervezők, mint Bródy János, Nagy Feró, Hobo, és a 100 Folk Celsius.

– Egy ősbemutatót is láthatnak majd a kedves, és kitartó zenekari rajongók, ugyanis színpadra visszük az Omega Testamentum Orchestrát, mely produkcióért én vagyok a felelős, és fel is lépek pénteken – tette hozzá Ciki, aki az Omega 60 éve alatt a doboknál ült.

Molnár György azonban nagyon nincs jól, egészsége újra cserben hagyta, amikor nemrégiben kiújult a hólyagrákja, valamint kétoldali vesemedence gyulladást is diagnosztizáltak nála, amitől hol lázas, hol nem.

Elefánt betegsége kiújult. Egészségi állapotától függ, színpadra áll-e az Omega-búcsú után

Ezzel együtt Elefánt nem csak hogy tiszteletét teszi a búcsúkoncerten, hanem színpadra is lép.

Omegásként biztosan utoljára állok színpadra. Az, hogy egyébként is utoljára, az az állapotomtól függ

– fűzte hozzá Molnár György.

– Kóbor János nélkül nagyon nehéz lesz! – folytatta Trunkos. – És biztosan mondhatom, hogy a zsebkendők is elő fognak kerülni, mert az átállásokban emlékezünk az elhunytjainkra, így Kóborra is: videókkal, koncertrészletekkel. Az Omega közösségtől való végső búcsúban tehát a színpadon is megelevenedik Mecky alakja, ahogy a szakralitás is: nagy erők fognak találkozni – fejezte be végül a csapat menedzsere. A fesztiválon többek közt részt vesznek újhullámos fiatalok, de Másik János, Bródy, az Ivan And The Parasol, Mókus, Hobó, Tolcsvay László és az Anna and the Barbies.