Késik a beköltözés, Kis Grófo elárulta, miért nem készült még el új otthonuk

Két éve épül Kis Grófo és családja új otthona. Februárban a Borsnak elárulta, legkésőbb nyáron beköltöznek biatorbágyi házukba, de már biztos, hogy ezt el kell halasztaniuk. Hiába haladtak jól a munkálatok, az utolsó szakaszban nem talált megfelelő szakembereket, így néhány hónapot még várniuk kell, hogy búcsút intsenek szolnoki életüknek.

Már nem látok arra esélyt, hogy ebben a hónapban be tudjunk költözni.

Óriási szakemberhiány van, így bizonyos munkálatokhoz folyamatosan keresem a megfelelő embert. Tisztelet a kivételnek, de nem mindenki megbízható, még az sem, aki profi – kezdte munkatársunknak a zenész.

– Szerkezetileg és gépészetileg rendben van, egy kis festés, burkolás maradt hátra. Olyan is előfordult, hogy a közösségi oldalamon fordultam segítségért, de nem jártam sikerrel. Az udvar az egy másik kérdés, az marad a végére. De ha csak ennyi „probléma” akadna egy ember életében, akkor semmi baj nem lenne a világban – fűzte hozzá nevetve a családfő.

Az év elején mutatta meg, hogy áll a ház építkezése Fotó: Facebook

Grófo úgy tervezte, hogy két idősebb gyermeke már az új helyen tudja megkezdeni szeptemberben az iskolát. Azonban erre már kevés esélyt lát...

Ekkor tudnak beköltözni új otthonukba Grófóék

– Lehet, hogy meg tudnánk oldani a beköltözést, de a pakolással biztosan nem végeznénk. Úton vannak a bútorok is, de tulajdonképpen semmi nem sürget bennünket. A gyerekek életét akartam megkönnyíteni azzal, hogy év elején történjen meg az iskolaváltás, hiszen nekik is óriási változás lesz a költözés. Elképzelhető, hogy ősszel, vagy januárban kerül erre sor – fűzte hozzá a zenész, aki azt is elárulta, izgatott, hogyan fogadják majd őt és családját az ott élők.

Ez idáig Szolnokon éltünk, sokan látták, hogyan nőttem fel.

Ez egy új közeg, de nem féltem magunkat ettől sem. Közel két éve folyik az építkezés, sok helyen megfordulok: boltokban, éttermekben, számos hivatalos helyen, nagyon kedvesek az emberek, örülnek, tisztelnek, ami nagyon jó pont az életemben. Azt szokták mondani, a jót nem nehéz megszokni. Az ingatlan a saját igényeinknek, ízlésünknek megfelelően lett kialakítva. A körülmény, a környezetváltozást kell majd megszokni.