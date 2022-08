Itt a bizonyíték, 84 évesen is fittebb a világsztár, mint a legtöbb negyvenes

Nem is olyan rég csodálkoztunk rá az 53 éves Jennifer Lopez húszéveseket megszégyenítő formájára, de szó se róla: van, aki őt is könnyedén lekörözi életkorát megszégyenítő fittségében.

Jane Fonda rukkolt elő ugyanis valami olyannal, amiért nem csak megesz bennünket a sárga irigység, de szó szerint szégyelljük magunkat, mert bizony lenne mit tennünk annak érdekében, hogy negyvenévesen akár csak hasonlóképp éljük az életet, mint ő nyolcvanon túl. Fonda, aki a 80-as években a fitneszvideók koronázatlan királynője volt, most újra dobott egy nagyot, és egy reklámkampány kedvéért újra belebújt a cicanacival együtt a fitnesztermi vezető szerepébe. Bár már elmúlt 84 is, a videón úgy parádézik, mint kevés negyvenes. Mutatjuk is rögtön: