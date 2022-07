Ötvenen túl is anyaszült meztelenül pózol Jennifer Lopez

Szavak sincsenek már arra, hogy a latin díva, Jennifer Lopez mennyire elképesztően szuper formában van, mondtuk ezt eddig, ám jött valami, amivel még ezt is überelni tudta a világsztár: anyaszült meztelenül állt kamera elé.

Instagramján tűnt fel a videó, aminek a nyitó képén egy szál semmiben látható az 53, igen, kétszeresen aláhúznánk: ötvenhárom éves énekesnő, a saját testápolóját reklámozva. Mindezzel minden másodpercben arra is utal: több titok is övezi bomba formájának megőrzését, természetesen pedig ennek egyik kulcs eleme az, hogy a megfelelő termékeket kenjük magunkra. Azt persze mind tudjuk, ennyi még édeskevés lenne, a genetikától a táplálkozáson át a napi szintű edzésig sok minden hozzájárul. Lássuk, mit kéne tennünk, hogy akár csak kicsit megközelítsük a világsztárt.

Az örök elégedetlen Jen

A Netflix dokuja óta tudjuk, Jennifer Lopez maga az örök elégedetlenség és valószínűleg ez az, ami őt nap, mint nap hajtja előre olyan elérhetetlennek tűnő célok felé, mint a Super Bowl félideji show-ja, vagy az Oscar-díj. Ehhez persze egy stáb is szükséges, akik az egyébként szuper alapanyagból még tökéletesebbet varázsolnak. A Halftime, vagyis Félidő címmel készült, majd két órás moziból egyébként felsejlik: Jen nem mindig felelt meg a tökéletes nőideálnak, sokáig a feneke volt a központi téma, ami évekkel ezelőtt még nemhogy követendő példa lett volna, inkább takargatni valóként tekintett rá. Sokáig fájt ez a dívának, sokszor pedig azzal érvelt, ő egy latina. Nem is tudna máshogy kinézni, mert a genetikája alkalmatlanná teszi arra, hogy 50 kilós legyen, vasággyal.

Másképp tekint már önmagára

Jennifer, karrierje kezdetén, maga is táncosként, és színésznőként tekintett magára, és majd csak később énekesként, ám az, hogy milyen formában van, mindig is alap kérdésnek bizonyult. De, úgy tűnik, ötvenen túl megtalált valamit, amit előtte nem.

Jen a Félidő premierjén New Yorkban Fotó: RW / Northfoto

„Úgy gondolom, hogy életem legjobb formájában vagyok. A 20-as, 30 éves éveimben is edzettem, de nem olyan módon, mint most. Nem arról van szó, hogy többet edzenék, csak keményebben és tudatosabban csinálom. És ezáltal nem is vesz olyan sok időt igénybe, mint régebben. Sokkal inkább az egészségemért teszem, mint azért, hogy jól nézzek ki, ami vicces. Azt gondolom, amikor bizonyos dolgokat a megfelelő cél érdekében teszünk, akkor az jobb hatással van a külsőnkre!” - mondta el tavaly az InStyle magazinnak adott interjújában. Heti legalább négyszer mozog, és nincs egy olyan konkrét edzésmódszer, amit végez, mindig váltogatja a gyakorlatokat, így ugyanis nem unja meg a teste sem a mozgásformát, hanem folyamatosan fejlődni kényszerül. Emellett napi négy órát gyakorol táncosaival is.

Se koffein, se alkohol, csak sok víz és zöldség-gyümölcs

Jennifer Lopez azt vallja, a hidratálás az alapja mindennek, így rengeteg vizet iszik, az edzéseket is fél literrel indítja. Emellett sem koffeint, sem alkoholt nem iszik egyáltalán. Azt viszont néha megengedi magának, hogy kávézzon, de akkor is szigorúan koffeinmenteset iszik. Nagyon odafigyel arra is, hogy egészségesen étkezzen: lemondott minden feldolgozott és cukros ételről, sok zöldséget és gyümölcsöt fogyaszt, emellett teljes értékű fehérjéket és értékes tápanyagokban gazdag ételeket eszik csak. Az étkezéseit a Perricone-diéta határozza meg, amelynek lényege, hogy csak olyan ételt és italt fogyaszt, melyek gazdagok antioxidánsokban, és meggátolják a szervezetben a káros szabadgyökök elszaporodását. Ennek a diétának köszönhetően lesz a sztár bőre üde és bársonyos, és ezzel tud megküzdeni a hétköznapi stresszel is.

JLo már Jennifer Lynn Affleck

Fent említett életviteli, genetikai és személyiségbeli tényezőkön túl, talán az is hozzájárul sugárzóan szép külsejéhez, hogy úgy tűnik, Ben Affleck oldalán végre most tényleg boldog a díva. A születésnapi meglepetés videó ugyanis nem sokkal azután debütált, hogy Ben és Jennifer Las Vegasban összekötötték – szintén meglepetésszerűen - az életüket, annak ellenére, hogy egyszer már zátonyra futott köztük a románc. Bár sosem állították, hogy a szerelem véget ért volna köztük.

Ben és Jen európai nászútjukon, Párizsban Fotó: Agence / Bestimage / Northfoto

Most azonban valóban megvolt az esküvő, és már nászútjukat töltik, legutóbb Párizsban kapták őket lencsevégre, és tényleg elképesztően jól mutat egymás mellett a két sztár, valósággal ragyognak egymás társaságában. Nem is csoda, Jen, maga bevallása szerint is hozott a magánéletében rossz döntéseket, az ugyanakkor a Félidőből sem derült ki, hogy Marc Anthonyval való kapcsolatára gondol-e, vagy Alex Rodriguezre, aki megcsalta őt. Mindenesetre 20 évvel később újra egymásra találtak Bennel, és ha lehet hinni a bennfentes pletykáknak, ez most mindkettőjük szerint „holtukiglan” szól.