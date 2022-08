Curtis majdnem maradandó nyomot hagyott Sterbinszky lányának testén

Azt eddig is tudtuk, hogy a rapper szereti a tetoválásokat, de az új, hogy a készítésük sem áll tőle messze. Curtis majdnem saját kezével tetoválta Dj Myneára közös daluk címét, melyet a Nemazalány mellől híressé vált Sofi énekelt fel.

A forgatáson valóban felvarták a kezemre a szám címét, hogy Szabadon.A klipben Curtis írja ezt rám, és annyira belelkesedett, hogy majdnem valóban elkezdte az S betűt. Viccet félretéve a forgatáson részt vett egy tetoválóművész, aki a megfelelő körülmények között elkészítette ezt a feliratot a jobb alkaromra – meséli MYNEA, aki azt is elárulta, hogy ez a huszonharmadik tetoválás a testén.

– A tetoválás örök életre szól, ezzel is azt szerettem volna kifejezni, hogy mennyire fontos számomra ennek a dalnak az üzenete – fűzte hozzá.

– Az első tetoválásomat 2020 nyarán csináltattam. Egy háromszöggel kezdem, ami a logómban is benne van, ez a bal alkaromra került fel; a többi pedig jött folyamatosan. Ez is egyfajta függőség, de szerencsére ártalmatlan. Sokan kérdezik, és mindig őszintén elmesélem, hogy ugyan nem mindegyiknek van jelentése, de mindegyiket szeretem magamon. Mindig alaposan átgondolom, és csak olyat vállalok be, amit később se fogok megbánni – mesélte a fiatal lány, aki azt is elárulta, csak egyetlen egy színes tetoválása van, amely nem más, mint édesapja, DJ Sterbinszky születési éve.