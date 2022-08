Csocsesz: Angival már együtt élünk

Pár hónappal ezelőtt jelentette be Csocsesz, hogy rátalált a szerelem. Igaz, eleinte volt benne némi aggály azzal kapcsolatban, hogy az emberek vajon hogyan reagálnak majd a hírre, de ahogy sokan a rajongói közül, ő is azt vallja, nem kell szégyenkeznie és magyarázkodnia, amikor fontos döntést hoz a saját életére vonatkozóan.

Összeköltözött szerelmével

Kedvesével, Angival hosszú éveken át barátok voltak, s míg az énekes házasságban élt, meg sem fordult a fejükben, hogy másképp tekintsenek egymásra. Csocsesz feleségének elhunyta után egy évvel azonban eltalálta őket Ámor nyila és azóta is a felhők felett lebegnek a boldogságtól.

A bejelentés óta 3 hónap telt el, ez idő alatt a szerelmük egyre jobban elmélyült. A napjaik minden szabad percét együtt töltötték, így nem volt kérdés, hogy minden szempontból az a legjobb, ha az összeköltözés mellett döntenek.

Angival már együtt élünk. Tulajdonképpen éjjel-nappal együtt vagyunk amikor a munkája engedi, hétvégén pedig jön velem a bulikba

– kezdte boldogan a Borsnak Csocsesz.

Csocsesz és Angi számára nem volt kérdés, hogy együtt szeretnének élniFotó:

Knap Zoltán / Bors

“A családi fotók is kint maradtak”

Szokták mondani, hogy lakva ismeri meg az ember a másikat, hiszen az együttélés során már nem lehet elfedni azokat a tulajdonságokat és szokásokat, amik esetleg kellemetlenséget okozhatnak a másik félnek. Csocsesz elmondta, hogy az ő esetükben semmilyen probléma nem merült fel az összeköltözést követően.

– Mindig mondom, hogy ő egy igazi angyal, semmi nem változott. Új munkahelyen dolgozik, ezért minden reggel fél hatkor kel. Ilyenkor én is ébredek vele, ha akarok, ha nem, mert ő már korán reggel csicsereg – fűzte hozzá kedvesen.

A zenész elmesélte lapunknak, hogy az otthonában összességében minden a régi. Nem cseréltek bútorokat, dísztárgyakat és a családi képek a helyükön maradtak.

A családi képek mellé került Angival közös fotójuk

Fotó: Saját

– Minden kint van, a közös családi fotók a gyerekekkel, amiket Gyöngyi kirakott, Angi pedig odakerült a képek mellé. Semmi probléma nincs ebből, ő nem féltékenykedik, én pedig ügyelek arra, hogy meglegyenek az arányok. Nem tüntettem el ezeket, persze nincs telerakva a falam emlékképekkel, de a családi fotók továbbra is kint maradtak. Nem is akarok hozzányúlni és nem is került szóba – mondta őszintén Csocsesz, s hozzátette, nincs is miért aggódnia, ráadásul a lányai is nagyon megkedvelték Angit.

Az énekes lányai hamar megkedvelték édesapjuk kedvesét

Fotó: Knap Zoltán / Bors

Összebarátkozott Csocsesz lányaival

Minden héten találkoznak, egyszer Csocsesz lányai hivatalosak egy-egy családi ebédre vagy vacsorára, máskor pedig ők látogatják meg Andit és Karolinát.

– Andikával elejétől fogva jóban voltak, Karolina az elején ezt még elképzelhetetlennek tartotta, de már megvolt az első közös vacsorázásunk, azóta heti rendszerességgel jönnek vagy mi ugrunk be hozzájuk. Nagyon örülök neki, hogy ilyen jó lett a viszonyuk. Vannak emberek, akik szeretni valók és látni rajtuk, hogy semmi rosszindulat nincs bennük, Angi is egy angyal típus, soha még a fejében sem fordulna meg, hogy ártson valakinek.

Csocsesz tisztában van azzal, hogy milyen szerencsések, amiért egymásra találtak, néha ugratják is ezzel a másikat.

– Szoktam is mondani neki, hogy milyen nagy szerencséd van, hogy egy ilyen drága jó emberrel találkoztál, mint amilyen én vagyok! Persze ilyenkor Angi is rákontrázik, hogy én is mázlista vagyok, amiért ő a kedvesem – mesélte vidáman. Nagyon hálás a sorsnak, amiért egy olyan csodálatos teremtéssel oszthatja meg az életét, mint amilyen Angi, aki a nevéhez hűen valóban egy földre szállt angyal.