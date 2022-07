Csocsesz: Angi nem a lányaim édesanyját akarja pótolni

Május elején elsőként a Borssal osztotta meg boldogságát Csocsesz: rátalált a szerelem. Azóta Angélával összecsiszolódtak, és úsznak a boldogságban.

– Folyamatosan fejlődik a kapcsolatunk, egyre jobban alakul minden közöttünk. Tökéletesen kiegészítjük egymást, sokat viccelődünk, a nevetés pedig mindenen átsegíti az embert. Angival hasonlóak vagyunk, ő is pozitívan látja a világot, mindenben csak a jót keresi, a negatív dolgokat igyekszik kizárni az életéből – kezdte kollégánknak Csocsesz, aki korábban elárulta, tartott attól, hogy az emberek miképp fogadják majd a kapcsolatukat, tudván, hogy bő egy évvel ezelőtt maradt özvegyen.

– Aki engem szeret, tud örülni a boldogságomnak. Természetesen azzal is tisztában voltam, hogy nem mindenki lesz egy véleményen. Vannak dolgok, amikkel nem tudok mit kezdeni, bármi történik, visszafordíthatatlan. El kell tudni fogadni, amit a sors ránk szab. Nekem óriási szerencsém volt, hiszen az élet az utamba sodort egy lányt, akivel boldog vagyok. Kinek van joga ilyen esetben azt mondani, hogy nekem ezt nem szabad? Saját magunknak kell megfelelni, de természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a mi esetünk nem egyszerű kérdés, viszont a saját életemmel én rendelkezem. Szerencsére 80-90 százalékban pozitív visszajelzéseket kaptam, a maradékkal pedig nem foglalkozom – fűzte hozzá.

Angélát két hónappal ezelőtt mutatta meg a nyilvánosságnak Fotó: Csocsesz

A zenész azóta már minden barátjának bemutatta választottját, de nem is ez volt számára az elsődleges, sokkal inkább az foglalkoztatta, gyermekei is megkedveljék Angélát.

– A barátok szimpatikusnak találják, így még nagyobb öröm számomra, ha velem tart a találkozókra. És ugyanezt mondhatom el a lányaim és a párom kapcsolatáról is. Remekül kijönnek egymással, persze én is picit tartottam attól, hogyan fogadják el, hiszen egy faramuci helyzet a miénk. Mindenki értelmes, intelligens, tudják úgy kezelni, hogy senki ne sérüljön. Angi pontosan tudja, hogy mit jelent a lányok számára az édesanyjuk, és nem őt akarja pótolni az életükben, hanem a barátjuk szeretne lenni. Mindnyájunk számára az a fontos, hogy jól érezzük magunkat és kiegyensúlyozott életet éljünk. A gyerekek már nem velem laknak, kialakították a saját kis életüket, de napi kapcsolatban vagyunk egymással – mondta, majd hozzátette, párjában nem csak társat, hanem egyben barátot is talált.

– Angi rengeteget segített nekem lelkileg, de azt egy ember soha nem tudja kiheverni, ha elveszíti a társát. Viszont tudni kell tovább lépni, és úgy kezelni ezt a helyzetet, hogy az emlék méltó helyen legyen az ember szívében – jelentette ki.

Rengeteg időt töltenek együtt, nem siettetnek semmit, csak egymás boldogságával foglalkoznak Fotó: Csocsesz

Csocsesz érdeklődésünkre, miszerint terveznek-e a közeljövőben összeköltözni, elárulta, mint mindent, ezt is az élet fogja majd alakítani.

– Semmit nem szeretnénk siettetni. Folyamatosan együtt vagyunk, hol én, hol Angi van nálam. Ez még nem került szóba közöttünk, minden megy a maga útján. Nem siettet minket az élet, nem kell semmihez alkalmazkodnunk, most jól vagyunk, ez a lényeg, egymás boldogságával foglalkozunk csak – mesélte.