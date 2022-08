Balázs Andi elárulta, miért járt szerelmével Párizsban

Balázs Andi húsz éve alkot egy párt Gáborral. A színésznő az utóbbi években többször is elmondta, Párizsban mondják majd ki a boldogító igent. Hétvégén egyik kedvenc helyükre ismét visszatértek, most megtudtuk, milyen céllal utaztak a csodálatos városba.

– Mindig azt mondtuk, hogy majd a huszadik évfordulónkon Párizsban fogunk megházasodni. Amikor megkérdezték, mi lett ezzel az ötlettel, mindig azt mondom, a huszonötödiken majd Barcelonában, a harmincadikon New Yorkban, egyszer majd csak összeházasodunk – kezdte mosolyogva a színésznő.

– Most ez egy rövid kiruccanás volt, pénteken mentünk és vasárnap jöttünk. A kedvenc helyeinket néztük meg. Mindkettőnknek óriási szerelem Párizs, van jó pár olyan hely, ami közel áll a szívünkhöz. Most is meglátogattuk az Eiffel-tornyot, voltunk fent a Montmartre-on – ahol engem különösen a kis színházai érdekelnek –, és megnéztük a szokásos nagy nevezetességeket is – mesélte a színésznő.

A színésznő és párja, Gábor évente visszajár Párizsba. Fotó: Balázs Andi

Andi és szerelme az elmúlt öt évben legalább egyszer visszatért Párizsba, most pedig ennek konkrét oka volt.

Tulajdonképpen a születésnapi ajándékom volt, ami ezen a héten vasárnap lesz.

Nem tudunk betelni Franciaországgal. Készülök az évadra, jönnek az új feladatok, és több olyan munka vár rám, amiről egyelőre még nem beszélhetek. Igazán jó dolgok találtak meg, és jövő héten indul az új évad a színházamban, nagyon várom. Így ez egy kis feltöltődés volt, mielőtt elkezdem a következő húzós időszakot. Vége a nyárnak, de nem bánom. Szerencsés vagyok, hogy sok szép helyre tudtam ellátogatni. Voltam Máltán, Gáborral és a munkatársaival, egy kis időt is el tudtunk tölteni kettesben Dél-Franciaországban. Csodálatos és kiegyensúlyozott nyarat tudhatok magaménak, mert a pihenés mellett forgattam is, voltak előadások, összességében nagyon jól éreztem magam – mesélte érdeklődésünkre Balázs Andi.