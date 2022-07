Édesanyja miatt 24 órás készenlétben áll Nyertes Zsuzsa

Januárban kétségbeesetten kért segítséget édesanyja miatt Nyertes Zsuzsa, akit elviselhetetlen fájdalmak gyötörték hetek óta. Lujza mama az elmúlt években több sikertelen gerincműtéten esett át, tavaly decemberben pedig elesett, ami tovább súlyosbította az állapotát. Zsuzsa a Facebookon kért segítséget, így találtak rá arra az orvosra, akinek köszönhetően az anyuka ma már sokkal jobban van.

– Egy már nyugdíjas ukrán ideggyógyász segített akupunktúrás kezeléssel rajta. Azt nem mondom, hogy teljesen megszűnt, de jelentősen csökkentek a fájdalmai. Mami nagyon jól van, olyan, mint egy rakoncátlan kisgyerek, mindent ő akar csinálni. A Jóisten vigyáz ránk, mert a minap belebotlott a papucsába, és elesett. Azon kívül, hogy megütötte magát, nagyobb baj nem történt. Az ő korában egy ilyen baleset súlyos következményekkel járhat – kezdte a Borsnak a színésznő, akinek anyukája a hónap végén lesz 83 éves, állapota miatt pedig a család úgy döntött, nem maradhat magára, ezért állandó felügyelet alatt van.

– Állandóan aggódok érte, magához képest jól van, de a nap 24 órájában vele van egy nagyon kedves hölgy, Andrea. Mindenben segíti és vigyáz anyukámra. Mi is majd’ minden nap megyünk hozzá, de a testvéreimmel sokkal nyugodtabban alszunk, mert tudjuk, hogy sosincs egyedül – fűzte hozzá.

A színésznő édesanyja fájdalmai jelentősen csökkentek az akupunktúrás kezelésnek köszönhetően Fotó: Saját

Zsuzsa azt is elárulta, édesanyja tavaly egy szívműtéten esett át, három stentet kapott. A nagy ijedtség ellenére azóta minden rendben van, ám a korábbi gerincműtétjei sajnos nem voltak sikeresek.

Két csigolyája megroppant, kis púpocska van a hátán, összetöpörödött, számunkra csak az a fontos, hogy itt van velünk. Elfogadja, hogy így kell élnie, sokkal több mindent bírt már ki. Hatalmas erő van benne, mert meg akarja élni az unokái boldogságát – mesélte.

Bár a színésznőnek nagyon sok az elfoglaltsága, amikor csak teheti, első útja imádott mamájához vezet.

– Vidéken voltam több napot, alig várom, hogy lássam, megpuszilgathassam és megöleljem. Közös programot szerveztem, elvittem a kedvenc éttermébe, nagyon jó délutánt töltöttünk együtt – mondta, majd hozzátette, a nyár is főleg a munkáról fog szólni, minden ideje teljesen be van táblázva.

– A napokban volt bemutatóm Pécsett, előtte Békéscsabán forgattam egy új sorozatot, aminek egyelőre nem árulhatom el a nevét. Elég fárasztó volt az utazások miatt, de szerencsém van, mert a drága párom bevállalta, hogy fuvaroz engem. Hétvégenként is lesznek fellépéseim a következő hetekben, eddig elégedett vagyok még annak ellenére is, hogy fárasztó. A meleg sajnos sokat kivesz az emberből. Kevés pihenésre jut most idő, talán a Balatonra fogunk elutazni néhány napot. Ősszel is számos feladat vár rám, de így van ez jól, elég volt a pandémia alatt a pihenés. Nekem az a boldogság, feltöltődés, ha játszhatom – mondta érdeklődésünkre.