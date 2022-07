Horváth Gréta: Mindig van egy mondat, amit magamban mondok, ha erőre van szükségem: "Horváth Grétával ne b..szakodjon senki!"

Pataki Ági: Az elmúlt harminc évben egy pillanatig nem unatkoztam a férjem mellett, ami nem azt jelenti, hogy állandóan beszél, de amikor nem beszél, akkor sem unalmas.

Oláh Gergő: Én nem azért húztam a feleségem kezére gyűrűt, hogy azt majd ő egyszer eldobja.

Cseh Laci: Aktív úszó koromban is rendszeresen részt vettem a különböző pecaversenyeken. Most még erről a hobbimtól is lemondtam, mert első a család.

Szabó Erika: A nyaralásunk eddigi mérlege: egy enyhe napszúrás, túlevés, szemgyulladás. Már leapadt kicsit, de reggel a kiskutyánk kicsit megijedt tőlem. Nem számít, nyaralunk.