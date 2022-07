Életveszélyben a pornós: „késsel a kezében áll a háza előtt”

Tana Mongeau az OnlyFans egyik legjobban kereső felhasználója, aki egy podcastben mesélt arról, hogy zaklatóval van gondja. A modell két év alatt több mint 10 millió dollárt (azaz 401 millió forintot) keresett. Tana szerint egy ismert sztár a zaklató, aki először csak előfizetőként volt fent a felnőtt tartalmakat megosztó oldalon. A sztár nem akarta elárulni a nevét, de azt állította, hogy videókat küldött neki, amin egy késsel felfegyverezve áll a háza előtt.

Késsel kezében állt a házam előtt.

A zaklató meztelen videókkal is bombázza a közösségi oldalon a hölgyet. Ezért a sztár azt mondja, hogy egy teljes állású testőrt is alkalmazott a Los Angeles-i lakásának megfigyelésére. Tana-nak már korábban is volt zaklatója, aki szintén követte és kukkolta a sztárt.