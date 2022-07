Végre elhárult minden akadály, kimondta a boldogító igent az egykori szépségkirálynő

Dobó Ági nemrég esett át másodjára a koronavíruson. A harmadik oltásnak köszönhetően szűk egy hét alatt lefolyt a betegség, és már 90 százalékosnak érzi magát.

– Klasszikus torokgyulladásnak éreztem a tünetek miatt. Amikor a húgomék látogattak meg a két hónapos picivel, és én maszkban fogadtam őket, akkor mondták, hogy csináltassak egy gyorstesztet csak az óvatosság miatt – kezdte a Borsnak.

Sajnos pozitív lett, így igyekezett minél jobban elszeparálnia magát a családjától. Szerencsére senki nem kapta el a környezetében, de a betegség hátráltatta a munkáiban és az esküvői előkészületeket is.

– Szerencsére hamar átment rajtam a vírus, és ismét belevetettem magam a munkába. Persze olyan jó segítségem is volt az esküvőszervezésben, hogy szinte nélkülem is ment a dolog. A család és barátaink is kisegítettek – nevetett a Ági.

Már szinte semmi nem állt annak az útjába, hogy végre kimondhassák a boldogító igent egymásnak.

Ágiék végre kimondhatták a boldogító igent

– Az első alkalommal téli esküvőt akartunk, de sajnos az akkori intézkedések miatt meghiúsult. Következő alkalommal annyira ragaszkodtunk az első verzióhoz, hogy ismét el kellett halasztani. A hétvégén végre kimondhattuk a boldogító igent – mosolygott az egykori szépségkirálynő.

Az első tánc

Ági nem tartotta magát aggódós menyasszonynak, nem izgult az esküvő részletei miatt, mert csak a rossz időjárás szólhatott volna közbe. Nem voltam olyan menyasszony, aki menyaszörnnyé változik, inkább a megoldást kerestem. Szerencsés vagyok, mert a család és a barátok már nagyon összecsiszolódtak, így egy meghitt és jó hangulatú esküvőnk volt – mesélte örömmel Ági a nagy napról, amiről pár felvételt is megosztott 24 óráig elérhető Insta-sztorijában.

Egyszerű, de cseppet sem apró torta volt a lagzin