Ismét veszélybe került Dobó Ágiék esküvője

Dobó Ági mögött stresszes hét van. A szépségkirálynő nemrég elkapta a koronavírust, pedig már gőzerővel készül az esküvőjére. Ági hosszú posztban mesélte el, hogy többen is megfertőződtek a környezetében. Annak viszont külön örül, hogy viszonylag gyenge lefolyása volt a betegségnek.

– Klasszikus torokgyulladás-tüneteim voltak, ami pillanatok alatt terjedt át a mandulámra, fülemre, arcüregemre. Ezúttal még lázam sem volt, és az ízeket, illatokat is érzem, halleluuuujah... De szedek antiobiotikumot egyrészről a lehetséges szövődmények, és a fennálló arcüreggyulladásom ellen – írta le a tüneteket.

Még érzi az utóhatásokat is, mint hátfájás, mellkasfájdalom, és az állóképessége is legyengült. De már a regenerálódásra koncentrál, és nem hagyja, hogy az esküvőjét bármi is tönkre tegye.

Ha elfogadtok egy tanácsot, a repülőn, ha nem muszáj is, viseltek maszkot (nem úgy, mint én), és vigyáztok egymásra! (Kétszer mosta el a téli esküvőnket a covid, harmadszor nem engedjük meg neki!) – zárta a posztját Ági.