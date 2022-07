Curtis és Krisztike viselkedése ritka, de nem egyedi

Oszvald Marika és Hidvégi Miklós

A Kossuth-díjas színművésznő évtizedekkel ezelőtt elvált már színész párjától, de ennek ellenére barátok maradtak. A válás kimondása után például együtt ünnepeltek, de ezután is huszonöt évig éltek egy fedél alatt, amolyan se veled, se nélküled kapcsolatban. Az egykori házaspár ma már a közös unokának örülhet, és bár nem alkotnak már egy párt, a kapcsolatuk nagyon szoros.

Liptai Claudia és Gesztesi Károly

A 2020 januárjában tragikus hirtelenséggel elhunyt színész korábban híresen jó természetének köszönhetően mindhárom volt feleségével baráti kapcsolatot ápolt. Liptai Claudiával a válás után is szoros maradt a viszonyuk, és nemcsak a kislányuk, Panka miatt. Előfordult, hogy kéz a kézben mentek egy sztárpartira, de élő adásban is örömmel fejezték ki az egymás iránt érzett mély szeretetüket.

Stohl András és volt párja, felesége...

A színész egy váláson és egy komoly szakításon esett túl az elmúlt húsz évben. Először két nagylánya édesanyja, Éva döntött úgy 2003-ban, hogy elválik, majd a két kisebb gyermeke édesanyjával, Ancsival is szakítottak 2016-ban. Stohl azóta ismét megnősült, párjával babát várnak, a családi életük pedig idilli: András jóban van az exeivel, igazi boldog mozaikcsaládként élnek.

Fotó: Szabolcs László

Janza Kata és Pintér Tibor

A két színész házassága mesebelinek tűnt. A kilencvenes évek elején ismerkedtek meg a főiskolán, és hamar egymásba szerettek. Született egy lányuk is, Janka, aki 23 éves, és azon szerencsések közé tartozik, akiknek a válás ellenére is szeretik egymást a szülei. Kata és Tibor a főbb családi ünnepeket is együtt ülik meg, áldását adják egymás kapcsolataira és mindent megbeszélnek egymással, mint az igazi barátok.