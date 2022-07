Ezek a sztárok kaptak fesztiválkimenőt a kisgyerek mellől, így buliztak önfeledten

A kisgyerekek mellől nagyon fontos, hogy időnként kiszabaduljon az ember. És legyen az egy fesztivál, de akár egy falunap, a szórakozás jár! Sorra vesszük a hazai hírességeket, ki hogyan tölti a gyerekmentes énidőt, ki hogy tölti újra magát, hiszen a pici gyerekek nagyon kimerítik az embert.

Fesztiválszerelem

Tücsi, és István hat éve vannak együtt, és szombat este ők is elszabadultak kislányuk mellől egy kicsit, hogy kapcsolatukat egy nosztalgiázós estével erősítsék meg. Ők ugyanis fesztiválon ismerkedtek meg, pontosan hat éve. Kislányuk, Nara, pedig nyilvánvalóan nem tarthatott velük erre a késő esti programra.

Fesztiválszerelem a miénk.. Immáron 6 éve… így mi ezt minden alkalommal kihasználjuk.

Szülinap után kimenő

Sáfrány Emese kisfia, Nolen éppen a napokban lett egyéves, és lehet tudni, hogy egy ilyen pici babával mennyi a feladat, a teendő. Nem csoda, hogy Emese is vágyik arra, hogy kimozduljon, amikor csak tud, és örül, hogy végre eljutott a Balaton Soundra, Zamárdiba.

Kimenő...

– írta ki közösségi oldalára.

Kispapa kimenő

A Viszkis néven számon tartott kedvenc bankrablónk, Ambrus Attila is úgy érzete, kell egy kis esti buli, így egy koncertre ment el barátaival, és láthatóan remekül érezte magát. Habár ez nem fesztiválnak tűnik, sokkal inkább egy falunapnak, az érzés ugyanaz: a felhőtlen és jótékony kikapcsolódás érzése.

A Volton volt

Majoros Hajni, azaz Dundika is kiszabadult a Volt Fesztiválra egy kicsit. Be is mutatta posztjában, milyen felszabadultan bulizik egy barátnője karjában...

Zsófi és Tusup egy fesztiválon?

A Balanton Soundon találkozni lehetett Szabó Zsófival is, akinek posztját itt találod. Rá is ráfér a mulatás az elmúlt hónapok történenései után. Érdekesség, hogy exe, Shane Tusup is a Soundon bulizott aznap. Vajon össze is futottak?

Kikapcsolódott

Hódi Pamela is el tudott szabadulni egy kis időre, élvezni a felnőtt barátok társaságát. Több koncertet is végigtáncolt, és remekül kikapcsolódott. Képeit 24 órán keresztül elérhető Insta-sztorijában lehet megtekinteni.