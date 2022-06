Sebestyén Balázs: Megbarátkoztam a saját halálommal

Miért félünk annyira a haláltól, és miért is lenne fontos jóban lennünk vele? Peller Mariannal egy előadás alkalmával beszélgetett kendőzetlenül érzéseiről Sebestyén Balázs: a megélt halálélményéről, és arról, hogyan szeretné megélni majd a sajátját, ha eljön az ideje.

Mindenképpen nagyon nehéz téma, mert a nyugati társdalom tagadja a halált, tabuként kezeljük még mindig. A nagymamámmal átéltem ezt, aki 2014-ben hunyt el, és hozzá még időben beértem a kórházba, hogy foghassam a kezét, hogy elbúcsúzzak. Ez egy nagyon fontos történés az életemben – vallotta be Balázs, és azt is hozzá tette, hogy szerinte tanítani kellene a halált az embereknek: haldoklókhoz küldene be embereket, érezzék meg kicsit, milyen az elmúlás, a tiszta tudat. Balázs azt mondja, hogy az élet valódi értelmét úgy deríthetjük ki, ha elkezdünk jóban lenni a saját elmúlásunkkal.

Balázs nem fél a haláltól FOTÓ: Bors

A halál egy vírus. Megszületsz, és beoltanak vele, persze képletesen, de úgy gondolom, folyamatosan haladunk felé. Minden egyes lélegzeteddel haldokolsz. Az, ha egész életedben rettegsz a saját végedtől, akkor elfelejtesz végül élni. Ezért, én egy ideje megbarátkoztam a saját halálommal is – mondta, hozzátéve: bevallása szerint több éve meditálni tanul, és úgy érzi, már szinte bárhol képes ezt a technikát alkalmazni, amikor úgy érzi, feszültebb, mint kellene.