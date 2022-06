Váratlan pletykák keltek szárnyra Sebestyén Balázsról: Tényleg bunkó?

Az ország egyik legismertebb televíziós és rádiós személyiségeként Sebestyén Balázst rengetegen kedvelik, és időnként ugyanennyien utálják is, ezért nem csoda, hogy sokakban merül fel a kérdés: vajon milyen is ő valójában. Erre a kérdésre valószínűleg csak a hozzá legközelebb álló emberek tudják a pontos választ, ám vannak néhányan, akik már legalább egyszer találkoztak vele, és a Reddit pletykarovatában segítettek közelebb kerülni az igazsághoz, miután valaki elindított egy beszélgetést a következő leírással:

Sebestyén Balázs sztorik? Ki ismeri? Tényleg bunkó?

A közösségi oldalon feltett kérdésre már több tucat válasz jött, köztük pedig szinte kivétel nélkül mind azt fejzik ki: Sebestyén Balázs egyáltalán nem bunkó.

„Én találkoztam vele élőben, és nagyon közvetlen, vicces, jó fej volt. Semmi flancolás, tök sima hétköznapi emberként viselkedett.”

„Én személy szerint imádom! Volt szerencsém találkozni vele a mekiben egy előadása előtt és megszólítottam. Teljesen közvetlen, hétköznapi volt.”

„Régen sokan nem szerették, mert nagyképű volt és bunkó, de sokat változott már. Szerintem óriási forma, és megmondja a tutit.”

„I M Á D O M”

– írták néhányan személyes tapasztalataikat a hozzászólások között, de többen számoltak be arról is, hogy közös munka során is jó tapasztalatokat szereztek Sebestyén Balázzsal.