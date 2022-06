Kibuggyant mellek, álló mellbimbók – Mindez Vajna Tímea fotóján

Vajna Timi az elmúlt időszakban egyik nyaralásáról repül a másikra. Egy valami azonban nem változik, mindenhonnan megörvendezteti követőit egy-egy szexi, bikinis fotóval. Most is ez történt, ugyanis Mexikóban pihen, és a poszt sem maradt el Instagram-oldaláról. Andy Vajna özvegye egy fekete-fehér fotót osztott meg, melyen csak a felső teste látható. De nem ez az extra a képen, sokkal inkább az a momentum, hogy a világos bikinit csaknem átszúrják a mellbimbói, mindezek mellé még mellei is kibuggyannak a falatnyi textil alól.