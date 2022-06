Kigombolta a nadrágját, hogy még jobb betekintést adjon Vajna Timi

Vajna Timi épp Hawaii szigetén nyaral. Erről osztott meg két fotót egy lapozgatós posztban Instagram-oldalán. Az egyiken bikinifelsőben és egy farmer rövidnadrágban fekszik a parton, a másikon pedig még szexisebbre vette a figurát, és a bugyiját is megmutatva állt a kamera elé. Timi mindig is megosztó személyiség volt, szinte minden mozdulatáért és posztjáért kap támadásokat, de az is igaz, legalább ugyanennyien rajonganak bejegyzéseiért.

Egyik követője azonban keményen kiosztotta, egy nullának titulálva:

– Good luck annak a pasinak, aki megd*g – írta az egyik követője.

Azért reméljük, a kommentelők többsége inkább támogatja Timit. Mi a magunk részéről örülnénk még hasonló szexi posztoknak!