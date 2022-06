Hűtlenségéről faggatták VV Bécit

Insta-oldalán tartott kérdezz-feleleket az egykori valóvilágos Béci, rapper nevén Young G, akinek bizony nekiszegeztek a követők egy-két igencsak fura kérdést, ami azért nem sok hasonló helyzetben fordul elő – ő azonban ezeket is felvállalta, és ezekre is válaszolt. Volt például, aki azt vetette fel, hogy Béci nem hálás Adrinak (az első feleségének) nagyobbik lányáért, Napsugárért. Az ex villalakó kifejtette: ez a felvetés úgy, ahogy van, hülyeség, mert mindennél hálásabb érte.

Egy másik kommentelő még pofátlanabb volt, egyszerűen bekérdezett:

– Csaltad meg már a feleségedet?

Mondanunk sem kell, a válasz sem késett:

Igen, többször is, és ezt így itt el is mondanám. Azért madárnak ne nézz! – majd hozzátette: mindennél jobban szereti a feleségét, meghalna érte, így kizárt, hogy hűtlen legyen.

Béci tisztázta: meghalna a feleségéért. A hűtlenség kizárt! Fotó: Insta-sztori

Norina, Béci felesége egyébként korábban, ugyancsak egy kérdezz-felelek során kifejtette: a hűtlenséget semmilyen formában és körülmények közt nem tudja elfogadni.

A rapper egyébként kapott nem támadó jellegű, ám más szempontból meredek, igencsak személyes kérdést, miszerint volt-e már pánikrohama. Sokan nem szeretik kitárgyalni az egészségügyi problémáikat, de Béci hosszan válaszolt követőjének:

– Sajnos igen... borzasztó egy dolog! Az a gond a pánikkal, ha tartósan megmarad. Erre kell figyelni, csírájában el kell folytani, mert sajnos a test képes rá emlékezni, és ha egy picit is közel állsz a pánikhoz, egyből és még jobban beindítja! – magyarázta.