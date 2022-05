Meglopták a magyar sztárpárt, több százezer forint a kár

Április végén ellopták Rácz-Mészáros Norina Instagram-oldalát. A profilnak nemcsak eszmei, de üzleti értéke is van: a hatvanezer követővel rendelkező oldalon keresztül Norina több százezer forintos kampányokat bonyolított le, az utóbbi években ez volt számára a fő bevételi forrás.

Visszavásárlási ajánlat

– A feleségemet gyakorlatilag a munkahelyétől fosztották meg. Épp egy családi hétvégén voltunk vidéken, amikor kapott egy e-mailt, hogy Budapesten bejelentkeztek a profiljába. Amikor megpróbálta elérni a fiókját, már megváltoztattak hozzá mindent, az e-mail címet és a jelszót is. Majd egy afrikai telefonszámról kapott üzenetet, hogy különböző összegekért visszavásárolhatja a hackerektől az oldalt – mesélt a Metropolnak a kálváriájukról Rácz Béci, alias Young G.

A férj lovagias módon azonnal átadta a saját Instagram-fiókját Norinának, de hiába a nemes gesztus, ez nem vigasztalja az anyukát, hiszen több éves fotói, emlékei, élményei kerültek illetéktelen kezekbe. És mivel az oldalt a hacker archiválta, így ha a lopás után harminc napon belül nem történik valami, végleg törlődik.

Átokra gyanakodnak

– Felvettük a kapcsolatot az Instagrammal, de hiába bizonyítottuk, hogy Norina az oldal jogos tulajdonosa, csak ígérgetnek, érdemi válasz egyelőre nem érkezett. Magyarországi hackerrel is próbáltunk beszélni, aki vissza tudná hozni az oldalt, ám ez az ügy is áll. Elkeserítő a helyzet – sóhajtott Béci. – Annyi rossz dolgon mentünk keresztül az elmúlt egy évben, hogy azt hittük, most már vége a pech-szériánknak. És akkor jött ez az ügy... Bár inkább racionális embernek vallom magam, de Norinával elgondolkoztunk azon, hogy talán van egy rosszakarónk a környezetünkben, aki megátkozott minket. Ezért úgy döntöttünk, átoklevételre megyünk, mert most már szeretnénk nyugalmat és boldogságot.

Megküzdöttek a boldogságért

Van, akit egy egész élet alatt nem állít a sors annyi próbatétel elé, mint Norinát és Bécit. A házaspár kálváriája másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor a várandós Norina méhén egy cisztát találtak az orvosok. Emiatt a kismama veszélyeztetett terhes volt, és egy éve császármetszéssel hozta világra a lányukat, Rebekát. A kislány tüdőgyulladással született, így napokig lélegeztetést segítő gépen volt, de szerencsére egészségesen vihették haza a kórházból. Idén év elején aztán Norinán életmentő műtétet hajtottak végre: daganatos betegsége miatt el kellett távolítani a méhét, természetes úton nem lehet több gyermeke. Ráadásul Rebeka az első húsvétját kórházban töltötte egy húgyúti fertőzés miatt. És ezek után jött az Instagram oldal elvesztése.